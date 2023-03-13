Фото ⟩ Как будет выглядеть Рига после окончания строительства Rail Baltica?

С субботы закрыто движение автотранспорта на участке улицы Гоголя от улицы 13 Января до улицы Тургенева. На указанном участке улицы будет сохранено движение общественного транспорта, а также доступ к частной собственности.

Вместе с новыми ограничениями в силе останутся уже введенные, ознакомиться с которыми можно здесь.

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Напомним, в связи с продолжением строительства путепровода Rail Baltica на улице Гоголя движение по улице Гоголя было перенаправлено на восточную сторону улицы, то есть на сторону Рижского центрального железнодорожного вокзала, сообщили представители строительной компании BeReRix.

В таком виде организовать движение транспорта планируется до осени 2023 года.

На перекрестке улиц Гоголя и Гайзиня будет сохранен наземный пешеходный переход. Для удобства пешеходов между вокзалом и универмагом Stockmann будет создан дополнительный временный наземный пешеходный переход.

Работы по строительству новой железнодорожной эстакады Rail Baltica через улицу Гоголя планируется завершить в конце этого года.