С 11 марта в окрестностях Центрального вокзала в Риге введены ограничения движения, связанные со строительством Rail Baltica в центре столицы.
Фото ⟩ Как будет выглядеть Рига после окончания строительства Rail Baltica?
С субботы закрыто движение автотранспорта на участке улицы Гоголя от улицы 13 Января до улицы Тургенева. На указанном участке улицы будет сохранено движение общественного транспорта, а также доступ к частной собственности.
Вместе с новыми ограничениями в силе останутся уже введенные, ознакомиться с которыми можно здесь.
Галерея: Как будет выглядеть Рига после окончания строительства Rail Baltica?
Напомним, в связи с продолжением строительства путепровода Rail Baltica на улице Гоголя движение по улице Гоголя было перенаправлено на восточную сторону улицы, то есть на сторону Рижского центрального железнодорожного вокзала, сообщили представители строительной компании BeReRix.
В таком виде организовать движение транспорта планируется до осени 2023 года.
На перекрестке улиц Гоголя и Гайзиня будет сохранен наземный пешеходный переход. Для удобства пешеходов между вокзалом и универмагом Stockmann будет создан дополнительный временный наземный пешеходный переход.
Работы по строительству новой железнодорожной эстакады Rail Baltica через улицу Гоголя планируется завершить в конце этого года.
Пешеходам, автоводителям и водителям общественного транспорта предлагается ориентироваться на дорожные знаки. Возможно, дорога займет больше времени.
Проект "Интеграция железнодорожной инфраструктуры европейского значения Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги" осуществляется при поддержке фондов Европейского союза. Общий бюджет проекта составляет 28 млн евро, в том числе из Фонда сплочения - 23,8 млн евро, из столичного и государственного бюджетов - 4,2 млн евро.
Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, а поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час. Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию поэтапно в период с 2028 по 2030 год.
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