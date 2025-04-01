Житель Латгале Виталий уже пару лет живет в Риге и на выходных отправляется на Центральный рынок. Он заметил, что продавцы мухлюют - не указывают цену на свиные ребрышки, сообщает передача Bez Tabu.
Покупатель жалуется: продавцы на Центральном рынке скрывают цену на ребрышки
Виталий вспоминает, что хотел приобрести ребрышки, но понял, что на них не указана цена. Он спросил у продавщиц, почему так, однако торговцы отметили, что не успели поставить ценники.
Через неделю он снова поехал на рынок и понял, что на ребрышки снова не установлены ценники. На этот раз продавец его послал. Позже мужчина обошел мясной павильон и констатировал, что почти все продавцы не указали цену на ребрышки.
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