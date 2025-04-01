Покупатель жалуется: продавцы на Центральном рынке скрывают цену на ребрышки

Виталий вспоминает, что хотел приобрести ребрышки, но понял, что на них не указана цена. Он спросил у продавщиц, почему так, однако торговцы отметили, что не успели поставить ценники.

Через неделю он снова поехал на рынок и понял, что на ребрышки снова не установлены ценники. На этот раз продавец его послал. Позже мужчина обошел мясной павильон и констатировал, что почти все продавцы не указали цену на ребрышки.