VID в дальнейшем не будет взыскивать небольшие задолженности по налогам

В то же время Министерство финансов указывает, что VID будет иметь возможность оценить и определить наиболее эффективные действия для соблюдения принципа надлежащего управления, гарантируя налогоплательщику понимание того, применяется ли это положение закона к его просроченным налоговым платежам.

Такими действиями может стать, например, размещение на сайте VID информации о расходах учреждения, необходимых для принятия решения о взыскании просроченных налоговых платежей и начала взыскания.

Минфин обращает внимание на то, что расходы являются не индивидуальными, то есть такими, которые рассчитываются в каждом конкретном случае, а одинаковыми во всех случаях.

Кроме того, Минфин отмечает, что нет необходимости отдельно предусматривать в норме наличие иного порогового значения в таможенной сфере, с которого взыскивается задолженность по таможенным платежам, поскольку такое условие уже вытекает из закона, в котором установлено, что порядок взимания таможенной пошлины, ее уплаты и применения санкций регулируется также Законом о таможне и иными нормативными актами, регулирующими установленный в таможенных делах порядок.

Министерство финансов также подчеркивает, что уже начатые процессы по взысканию просроченной задолженности по налогам, то есть процессы, начатые в отношении просроченной задолженности по налогам в размере 15,01 евро и более, будут продолжены и завершены даже после вступления в силу законодательного положения об увеличении порога взыскания задолженности независимо от оставшейся суммы задолженности, подлежащей взысканию.