Служба государственных доходов (VID) больше не будет инициировать взыскание просроченных налоговых платежей, если общая сумма задолженности, подлежащей взысканию, меньше расходов VID, связанных с принятием решения о взыскании просроченных налоговых платежей и инициированием взыскания, предусматривают поправки к Закону о налогах и сборах, поддержанные во вторник правительством, сообщает агентство LETA.
VID в дальнейшем не будет взыскивать небольшие задолженности по налогам
Сюда также входят расходы на проведение первичных правоприменительных мероприятий. Расходы на налоговое администрирование представляют собой сумму денег, которая в равной степени применяется ко всем налогоплательщикам в процессе взыскания задолженности независимо от суммы задолженности конкретного налогоплательщика.
По расчетам VID, средняя стоимость одной процедуры взыскания налоговой задолженности за 11 месяцев 2023 года составила 38,67 евро. Срок принятия решения о взыскании просроченной задолженности по налогам и совершения первичных исполнительных действий составляет 2,5 часа, стоимость одного человеко-часа - 15,47 евро.
Расходы рассчитаны на основе заработной платы за 2023 год за 11 месяцев и операционных расходов пропорционально количеству сотрудников в отделе по содействию уплате налогов VID.
Общие затраты на процесс взыскания за 11 месяцев 2023 года составили 6 502 400,1 евро, но фактически было отработано 420 432 часа, таким образом, стоимость одного человеко-часа в процессе взыскания составляет 15,47 евро.
По данным VID, на конец 2023 года налоговую задолженность в размере до 15 евро имели 37 440 налогоплательщиков, или 21,1% от общего числа должников. В свою очередь, из общей суммы задолженности, которая составляет 536,96 миллиона евро, такие долги составили 0,12 миллиона евро, или 0,02% от общей суммы задолженности.
В то же время Министерство финансов указывает, что VID будет иметь возможность оценить и определить наиболее эффективные действия для соблюдения принципа надлежащего управления, гарантируя налогоплательщику понимание того, применяется ли это положение закона к его просроченным налоговым платежам.
Такими действиями может стать, например, размещение на сайте VID информации о расходах учреждения, необходимых для принятия решения о взыскании просроченных налоговых платежей и начала взыскания.
Минфин обращает внимание на то, что расходы являются не индивидуальными, то есть такими, которые рассчитываются в каждом конкретном случае, а одинаковыми во всех случаях.
Кроме того, Минфин отмечает, что нет необходимости отдельно предусматривать в норме наличие иного порогового значения в таможенной сфере, с которого взыскивается задолженность по таможенным платежам, поскольку такое условие уже вытекает из закона, в котором установлено, что порядок взимания таможенной пошлины, ее уплаты и применения санкций регулируется также Законом о таможне и иными нормативными актами, регулирующими установленный в таможенных делах порядок.
Министерство финансов также подчеркивает, что уже начатые процессы по взысканию просроченной задолженности по налогам, то есть процессы, начатые в отношении просроченной задолженности по налогам в размере 15,01 евро и более, будут продолжены и завершены даже после вступления в силу законодательного положения об увеличении порога взыскания задолженности независимо от оставшейся суммы задолженности, подлежащей взысканию.
С учетом действующей фискальной кадастровой стоимости и уплаты минимального размера налога на недвижимость в размере семи евро в год включенные в законопроект поправки предусматривают, что в отношении просроченных платежей по налогу на недвижимость взыскание просроченных налоговых платежей не будет инициироваться, если общая сумма задолженности, подлежащей взысканию, не превышает 15 евро.
Таким образом, для просроченной задолженности по налогу на недвижимость будет сохранен существующий установленный законом порог взыскания налоговой задолженности.
Поддержанные правительством поправки также предусматривают, что за просрочку уплаты налогов, за исключением таможенных пошлин, сборов и иных установленных государством платежей, подлежащих уплате на единый налоговый счет, с плательщика два раза в месяц будут взиматься пени - 1-го и 15-го числа каждого месяца.
Это означает, что для платежей, подлежащих уплате на единый налоговый счет, первый расчет пени за просрочку платежа будет производиться 1-го числа месяца, следующего за сроком уплаты. В свою очередь, поскольку расчет пени за просрочку платежа будет осуществляться два раза в месяц, 1-го и 15-го числа, суммы платежей, подлежащих уплате в бюджет VID между расчетными периодами, останутся неизменными.
Поправки предусматривают определение случаев, при которых с налогоплательщика не взимаются пени за просрочку уплаты налогов, за исключением таможенных пошлин, сборов и иных установленных государством платежей, подлежащих уплате на единый налоговый счет.
К таким случаям относится, например, такие, когда просроченная задолженность по налогам, сборам и иным государственным платежам получена до последнего числа месяца, в котором наступает срок уплаты.
Если просроченная задолженность по налогу, сбору или иному государственному платежу поступила до следующей даты расчета пени, то за просрочку платежа с последней даты расчета пени до даты уплаты просроченной задолженности по налогу, сбору или иному государственному платежу пени не начисляются.
Если налогоплательщик уточнил поданную декларацию, то при соблюдении определенных условий, перечисленных в норме, пени за просрочку уплаты дополнительно подсчитанного платежа не начисляются.
В случае подачи декларации с нарушением срока ее подачи, установленного налоговым законодательством, пени за просрочку уплаты налогов, сборов и иных государственных платежей не начисляются, если к установленному налоговым законодательством сроку уплаты от налогоплательщика поступил платеж на единый налоговый счет, который на момент подачи декларации не будет использован для погашения иных обязательств.
Учитывая, что применяется новый регламент Евросоюза о помощи de minimis, закон намерен исключить помощь de minimis в секторе рыболовства - право налоговой администрации разделять просроченные налоговые платежи на части или откладывать их на срок до пяти лет.
В свою очередь, в целях ограничения незарегистрированной хозяйственной деятельности, уклонения от уплаты налогов и других нарушений, таких как незаконная и несанкционированная торговля товарами в глобальной сети, законопроект включает положение, которое предусматривает, что VID сможет не только отключать и приостанавливать действие доменного имени, но и ограничивать доступ к доменному имени или адресам интернет-протокола на территории Латвии. Таким образом, включенное в законопроект регулирование расширит возможности VID оперативно действовать и принимать решения в отношении доменных имен, зарегистрированных за пределами Латвии, отмечают в министерстве.
В свою очередь, для обеспечения корректного внесения сведений в единую базу данных электронного учета рабочего времени дополнен перечень сведений, подлежащих обязательному внесению в систему электронного учета рабочего времени в отношении лица, занятого на строительной площадке, а также работодателей и инициаторов строительства. Включение корректной информации в указанную базу данных позволит улучшить качество данных, тем самым повысив эффективность анализа рисков, поясняют в Минфине.
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