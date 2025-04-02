Видео Строящийся путепровод соединил берега Саркандаугавы

Завершился очередной этап строительства нового транспортного путепровода с улицы Твайка на Кундзиньсалу: был установлен последний, центральный стальной пролет эстакады.
Мэр Риги Вилнис Кирсис подчеркнул, что этот проект очень важен для Риги, так как является завершающим участком Восточной магистрали на правом берегу Даугавы. Вместе с четвертой фазой строящегося Южного моста он образует внутреннюю кольцевую дорогу в Риге, позволяя грузовому транспорту миновать центр города, обслуживая порт и промышленную зону.
Руководитель Рижского свободного порта Ансис Зелтиньш в свою очередь напомнил, что в настоящее время по единственному мосту через Саркандаугаву проезжает около 1000 автомобилей в день.
В целом новую эстакаду планируется завершить к началу 2026 года.
В рамках проекта планируется построить путепровод длиной 863,5 метра, соединяющий Кундзиньсалу и улицу Твайка. Путепровод соединит улицу Твайка с общественной зоной Кундзиньсалы и промышленной зоной Рижского свободного порта на обоих берегах Саркандаугавы, в том числе пересечет три пары железнодорожных путей и наземный нефтепровод в двух местах.
Общая стоимость проекта составляет 82,6 миллиона евро. Субсидия из государственного бюджета составляет 23 млн евро, а кредит из государственного бюджета - 59,6 млн евро. 4,5 млн евро составляет софинансирование ЕС.
Видео: Сюжет LTV
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