Видео Строящийся путепровод соединил берега Саркандаугавы

Мэр Риги Вилнис Кирсис подчеркнул, что этот проект очень важен для Риги, так как является завершающим участком Восточной магистрали на правом берегу Даугавы. Вместе с четвертой фазой строящегося Южного моста он образует внутреннюю кольцевую дорогу в Риге, позволяя грузовому транспорту миновать центр города, обслуживая порт и промышленную зону.

Руководитель Рижского свободного порта Ансис Зелтиньш в свою очередь напомнил, что в настоящее время по единственному мосту через Саркандаугаву проезжает около 1000 автомобилей в день.

В целом новую эстакаду планируется завершить к началу 2026 года.

В рамках проекта планируется построить путепровод длиной 863,5 метра, соединяющий Кундзиньсалу и улицу Твайка. Путепровод соединит улицу Твайка с общественной зоной Кундзиньсалы и промышленной зоной Рижского свободного порта на обоих берегах Саркандаугавы, в том числе пересечет три пары железнодорожных путей и наземный нефтепровод в двух местах.

Общая стоимость проекта составляет 82,6 миллиона евро. Субсидия из государственного бюджета составляет 23 млн евро, а кредит из государственного бюджета - 59,6 млн евро. 4,5 млн евро составляет софинансирование ЕС.

Видео: Сюжет LTV