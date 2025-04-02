Эстония предложила соседям, в том числе и Латвии, создать собственную Кремниевую долину

Эксперты считают, что для успешного развития глубоких технологий необходимы люди, финансирование и соответствующая бизнес-культура.

Высокотехнологичные стартапы Эстонии и в целом Северной Европы отстают от крупных экономик из-за нехватки финансирования. Поэтому страны Балтии и Скандинавии решили объединиться и создать свой центр глубоких технологий, искусственного интеллекта и устойчивых инноваций в Европе, пишет Rus.Postimees.