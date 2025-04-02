Требование указывать на ценниках страну происхождения товара - флагом или названием - не привело к росту продаж продукции латвийского производства, однако магазины сталкиваются с ужесточенными проверками со стороны Продовольственно-ветеринарной службы (PVD). Об этом в интервью агентству LETA рассказала член правления SIA Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне.
Elvi критикует проверки: инспекторы ходят по магазинам с линейками из-за страны происхождения
По ее словам, в части магазинов франшизной сети Elvi с обозначением стран на ценниках все в порядке, но в других - название государства напечатано на миллиметр меньше требуемого.
Вартукаптейне признала, что, когда была выявлена эта "ошибка в размере", выяснилось: перепрограммирование системы обойдется в десятки тысяч евро, поскольку эта услуга предоставляется внешними подрядчиками.
"Мы подумали - да пусть остается. Ну что такое один миллиметр... А сейчас сотрудники PVD ходят по магазинам с линейками, измеряют и угрожают штрафами. Да, конечно, теперь мы работаем над этим, инвестируем средства и увеличим надписи на ценниках, указывающие страну происхождения, на 1,2 миллиметра. Но у меня возникает вопрос - что это вообще за чушь такая? Неужели больше нечем заняться?" - с возмущением заявила представитель сети Elvi.
На вопрос, достигнута ли вообще изначальная цель - стимулирование покупателей чаще выбирать латвийские товары, - Вартукаптейне признала: такого эффекта не наблюдается. Она добавила, что в Elvi продукция местного производства и раньше всегда выделялась - и заметными надписями в торговых залах, и в газете для клиентов.
По ее словам, около 90% всех свежих продуктов первой необходимости, таких как молоко, хлеб и мясо, в магазинах Elvi - латвийского производства.
"Но есть и другая сторона этого обязательства указывать страну происхождения, о которой никто всерьез не говорит. Мы указываем ту страну, которую сообщает нам производитель или поставщик. С латвийскими товарами, как правило, проблем нет - все понятно. Но сложности часто возникают с посредниками и представителями крупных брендов, работающих по всему Балтийскому региону. Они распространяют товар и указывают страну происхождения. Но если с их стороны страна-производитель меняется, они не обязаны нас об этом информировать", - отметила Вартукаптейне.
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