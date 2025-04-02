Elvi критикует проверки: инспекторы ходят по магазинам с линейками из-за страны происхождения

"Но есть и другая сторона этого обязательства указывать страну происхождения, о которой никто всерьез не говорит. Мы указываем ту страну, которую сообщает нам производитель или поставщик. С латвийскими товарами, как правило, проблем нет - все понятно. Но сложности часто возникают с посредниками и представителями крупных брендов, работающих по всему Балтийскому региону. Они распространяют товар и указывают страну происхождения. Но если с их стороны страна-производитель меняется, они не обязаны нас об этом информировать", - отметила Вартукаптейне.