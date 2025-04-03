Перечисление денежных средств для выплаты в Латвии пенсий российским гражданам не подпадает под санкции, заявила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.
В МИД пояснили, что с латвийской стороны нет никаких препятствий для получения платежей из России и выплаты российских пенсий за первый квартал этого года проживающим в Латвии российским гражданам, однако Россия до сих пор не перечислила эти средства, а также не предоставила списки лиц, которым должны быть выплачены пенсии. Таким образом, российская сторона не выполняет свои обязательства в соответствии с латвийско-российским договором о сотрудничестве в области социального обеспечения, который действует с 19 января 2011 года.
МИД поддерживает постоянный контакт с российской стороной, чтобы она выполнила свои обязательства. В МИД подчеркнули, что, как только деньги будут получены из России, Государственное агентство социального страхования (VSAA) предоставит информацию и начнет выплату пенсий.
Как сообщалось, выплатить российские пенсии за январь, февраль и март этого года пока невозможно, так как не поступили средства из Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
Как сообщили в VSAA, так как платежные ведомости из России еще не поступили, точное количество пенсионеров, которых коснулась эта ситуация, назвать невозможно, но в последнем квартале прошлого года российские пенсии в Латвии получали 9700 человек. Списки российская сторона должна была прислать еще до 20 февраля.
Официального ответа от России по поводу задержек с выплатой пенсий и пособий проживающим в Латвии российским гражданам получено не было, поэтому ранее в МИД был вызван временный поверенный в делах посольства России Дмитрий Касаткин, которому была вручена нота с требованиями объяснить причину задержки. Посольство Латвии в Москве также связалось с Министерством иностранных дел РФ для получения разъяснений.
Подобная ситуация с задержкой средств на выплату российских пенсий возникала и в 2023 году.
Если из-за задержки с выплатами российских пенсий у их получателей возникают трудности, Министерство благосостояния рекомендует обращаться за помощью в социальную службу своего самоуправления.
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