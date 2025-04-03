В МИД пояснили, что с латвийской стороны нет никаких препятствий для получения платежей из России и выплаты российских пенсий за первый квартал этого года проживающим в Латвии российским гражданам, однако Россия до сих пор не перечислила эти средства, а также не предоставила списки лиц, которым должны быть выплачены пенсии. Таким образом, российская сторона не выполняет свои обязательства в соответствии с латвийско-российским договором о сотрудничестве в области социального обеспечения, который действует с 19 января 2011 года.

МИД поддерживает постоянный контакт с российской стороной, чтобы она выполнила свои обязательства. В МИД подчеркнули, что, как только деньги будут получены из России, Государственное агентство социального страхования (VSAA) предоставит информацию и начнет выплату пенсий.

Как сообщалось, выплатить российские пенсии за январь, февраль и март этого года пока невозможно, так как не поступили средства из Фонда пенсионного и социального страхования РФ.