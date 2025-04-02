Абу Мери указал в декларации три кредитных обязательства: одно - на сумму 98 050 евро, второе - на 81 651 евро и третье - на 25 792 евро.

За выполнение обязанностей министра здравоохранения в 2023 году он получил от Государственной канцелярии 110 894 евро. Помимо этого, как гастроэнтеролог-эндоскопист он заработал 555 евро в компании SIA AMH, а также 25 146 евро в Елгавской поликлинике.

Также Абу Мери получил 1,53 евро процентов от AS SEB banka, а за сдачу в аренду своей недвижимости - 3916 евро как доход от хозяйственной деятельности и 1220 евро как доход от предпринимательской деятельности.

В совокупности годовой доход министра составил 141 733 евро, что на 11 459 евро больше, чем годом ранее - в 2023 году.

В собственности политика находятся квартира в Риге и еще одна - в столице Ливана Бейруте. Также в его совместной собственности значатся: квартира, участок земли и строение в Риге; другие объекты недвижимости в Гаркалнском крае; участок в Ропажском крае; а также земля и здание в Ливаны.

С 2023 года в пользовании Абу Мери находится легковой автомобиль Ford Mustang 2017 года выпуска, приобретенный за 37 000 евро.

Он также задекларировал долю в капитале компании AMH на сумму 2842 евро.

В декларации указано, что помимо должности министра здравоохранения Абу Мери продолжал работать врачом-гастроэнтерологом в SIA Jelgavas klinika и в AMH. Также он занимал должности в правлениях Латвийско-ливанского культурного общества и Арабского культурного центра. Кроме того, он являлся председателем думы партии "Единство".

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