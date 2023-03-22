Фото ⟩ Очереди из автобусов, пассажиры идут пешком: Рига снова в пробках

❌Remontdarbu dēļ Deglava tilta apkaimē ir izveidojušies ievērojami automašīnu sastrēgumi. Līdz ar to arī sabiedriskajam transportam, kuri kursē šīs vietas tuvumā, kopējie kavējumi izveidojušies līdz pat stundai! — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) March 22, 2023

Второй день подряд

Утром во вторник, 21 марта, по всей Риге также наблюдались большие пробки. Не обошли заторы стороной и Московский форштадт.

Возможно, это было связано с ограничениями движения на улице Гоголя, а также ремонтными работами на улице Лачплеша. В результате, жителям приходилось искать другие способы, как с Московского форштадта и более отдаленных районов, например, Кенгарагса, попасть в центр столицы.

Согласно сообщениям читателей RUS TVNET, пробки утром во вторник наблюдались не только на Маскачке. Например, довольно непросто было добраться до центра города из Плявниеков и Пурвциемса - там в районе Деглавского моста продолжаются ремонтные работы, что приводит к возникновению заторов практически ежедневно, однако в этот раз пробки были особенно масштабными.

Напомним, с 11 марта в округе Центрального вокзала введены дополнительные ограничения движения, связанные с интегрированием Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги, в связи с чем закрыто движение на участке улицы Гоголя.

Движение транспортных средств закрыто на участке улицы Гоголя от улицы 13 января до Тургенева. На упомянутом участке курсирует общественный транспорт, сохранен и доступ к частной собственности.

Уже сообщалось, что проект "Интеграция железнодорожной инфраструктуры европейского значения Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги" осуществляется при поддержке из фондов Европейского союза. Общий бюджет проекта составляет 28 млн евро, в том числе из Фонда сплочения - 23,8 млн евро, из столичного и государственного бюджетов - 4,2 млн евро.

Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, а поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час. Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию поэтапно в период с 2028 по 2030 год.