Утром в среду, 22 марта, Рига снова стоит в пробках, сообщают очевидцы RUS TVNET. По сообщениям читателей, пробки наблюдаются в микрорайонах Пурвциемс, Плявниеки и Дарзциемс на участке улицы Аугуста Деглава. Пассажиры общественного транспорта покидают его и идут дальше пешком.
Фото ⟩ Очереди из автобусов, пассажиры идут пешком: Рига снова в пробках
"Люди попросили выйти, потому что пешком можно быстрее до моста дойти", - пишут читатели RUS TVNET.
Комментарий Rīgas satiksme
"В связи с ремонтными работами на этом участке дороги, пробки там образуются регулярно. Учитывая, что общественный транспорт не отделен от другого транспорта в городе, транспорт Rīgas satiksme также стоит в пробках и приходит с опозданием", - сообщила RUS TVNET представитель Rīgas satiksme Инеса Розите.
При этом Розите отметила, что огромные пробки, которые образовались сегодня на улице Аугуста Деглава, для предприятия были неожиданными.
"Мы тоже не знаем, почему именно сегодня образовались такие значительные пробки.
Мы такие же заложники ситуации как любой другой транспорт",
- отметила она, добавив, что в пробке стоят не только автобусы Rīgas satiksme.
Представитель Rīgas satiksme отметила, что в данный момент диспетчер предприятия следит за ситуацией на улице Аугуста Деглава и в скором времени, когда будет известна точная причина образования заторов, предприятие опубликует официальное сообщение о задержке конкретных рейсов. На данный момент, Rīgas satiksme в Twitter сообщает, что общественный транспорт на данном участке может задерживаться вплоть до часа.
❌Remontdarbu dēļ Deglava tilta apkaimē ir izveidojušies ievērojami automašīnu sastrēgumi. Līdz ar to arī sabiedriskajam transportam, kuri kursē šīs vietas tuvumā, kopējie kavējumi izveidojušies līdz pat stundai!— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) March 22, 2023
Второй день подряд
Утром во вторник, 21 марта, по всей Риге также наблюдались большие пробки. Не обошли заторы стороной и Московский форштадт.
Возможно, это было связано с ограничениями движения на улице Гоголя, а также ремонтными работами на улице Лачплеша. В результате, жителям приходилось искать другие способы, как с Московского форштадта и более отдаленных районов, например, Кенгарагса, попасть в центр столицы.
Согласно сообщениям читателей RUS TVNET, пробки утром во вторник наблюдались не только на Маскачке. Например, довольно непросто было добраться до центра города из Плявниеков и Пурвциемса - там в районе Деглавского моста продолжаются ремонтные работы, что приводит к возникновению заторов практически ежедневно, однако в этот раз пробки были особенно масштабными.
Напомним, с 11 марта в округе Центрального вокзала введены дополнительные ограничения движения, связанные с интегрированием Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги, в связи с чем закрыто движение на участке улицы Гоголя.
Движение транспортных средств закрыто на участке улицы Гоголя от улицы 13 января до Тургенева. На упомянутом участке курсирует общественный транспорт, сохранен и доступ к частной собственности.
Уже сообщалось, что проект "Интеграция железнодорожной инфраструктуры европейского значения Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги" осуществляется при поддержке из фондов Европейского союза. Общий бюджет проекта составляет 28 млн евро, в том числе из Фонда сплочения - 23,8 млн евро, из столичного и государственного бюджетов - 4,2 млн евро.
Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, а поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час. Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию поэтапно в период с 2028 по 2030 год.
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