Приготовьтесь! В эти выходные к нам приблизится очередной астероид

К счастью, астероид 2023 DZ2 не угрожает нашей планете и пролетит мимо нее на безопасном расстоянии с головокружительной скоростью - 28 тысяч километров в час, сообщает сайт EarthSky.

Наблюдатели за небом в Северном полушарии смогут увидеть астероид с помощью более мощных телескопов в пятницу вечером (24 марта). У других будет возможность наблюдать за приближением астероида в прямом эфире в субботу ЗДЕСЬ.

Этот астероид был впервые обнаружен астрономами в феврале 2023 года. Диаметр астероида оценивается от 44 до 99 метров. Учитывая, что он пересекает орбиту Земли, он известен как астероид класса Apollo. Его точное происхождение неизвестно, однако большинство околоземных объектов зародилось в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Если этот астероид упадет на Землю, ущерб будет значительным, учитывая, что он в три раза больше Челябинского метеорита, который взорвался над российским городом и выбил окна во многих домах, ранив более 1400 человек.

Вот почему хорошая новость в том, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии 173 тысячи километров. Чуть более вероятное столкновение произойдет 27 марта 2026 года, когда астероид снова приблизится к нам. Этот астероид обращается вокруг Солнца раз в 3,17 года.