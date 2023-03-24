3 апреля в Риге на сцене театра "Дайлес" состоится показ моноспектакля "Я здесь" - главную и единственную роль исполнит российский актер Анатолий Белый. Режиссер постановки - Егор Трухин. Он основан на стихах русских авторов, которые появились после 24 февраля 2022 года. Накануне он дал интервью порталу RUS LSM.
Видео ⟩ Анатолий Белый: "Моя любовь к Риге не угасает"
Анатолий Белый признался, что он очень любит Ригу и гостит в Латвии часто. Последний раз он был недавно и встречался с разными своими знакомыми. Впервые актер побывал в Риге в 1998 году, когда с Олегом Меньшиковым ставил спектакль "Горе от ума" в Рижском русском театре им. М.Чехова.
"С тех пор моя любовь к Риге не угасает. У меня там много друзей, а сейчас еще больше появилось", - сказал он.
В постановке есть прямые отсылки к Чарли Чаплину. Герой спектакля - очень узнаваемый персонаж - беженец, эмигрант, т.к. "человек потерянный". "Это взято из жизни. Весь остальной спектакль построен на прямом открытом монологе моего героя. Хотя возникает и диалог с залом... Он очень живой и интерактивный", - рассказывает Белый. Каждый спектакль пронизан новостной повесткой конкретной страны, в которой он играется. Конечно, это будет добавлено и в Риге.
"Я очень жду встречи с рижанами. Я обожаю Ригу. Мне кажется, это такая очень необходимая история...
Это такая обоюдная терапия - прокричаться, выплакаться и обняться", - сказал актер в подкасте издания "Новая газета Европа".
С коллегами по театру Анатолий Белый не общается, что касается худрука МХТ им. Чехова Константина Хабенского, то о своем отъезде артист сказал ему сразу после того, как начала война: "Он отнесся с пониманием". Белый признался, что выходить на сцену, после того, как началась война в Украине, ему было тяжело, но его спектакли на тот момент все были драматическими. Веселых ролей у него не было.
Новый этап жизни Анатолия начался в Израиле. Туда он переехал со всей своей семьей. Когда он покидал Россию у него не было планов или предложений о работе. Съемки в кино для него сейчас не главное, но неожиданно у него появились и возможности играть в театре и кино.
Ранее в других интервью он высказался о Константине Хабенском: "Мне очень жаль Костю. Мне в принципе жаль порядочных людей, которые остались в России, потому что у них нет выхода. У Кости в том числе".
Анатолий Белый - российский актер театра, кино, продюсер. Трехкратный лауреат театральной премии "Чайка". Наиболее известен по ролям в фильмах "Мира", "Ярик", "Метро", в сериалах "Ева, рожай", "Колл-центр", "Бригада", "Братья Карамазовы" и многих других.
Видео: интервью с Анатолием Белым
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