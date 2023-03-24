Видео ⟩ Анатолий Белый: "Моя любовь к Риге не угасает"

С коллегами по театру Анатолий Белый не общается, что касается худрука МХТ им. Чехова Константина Хабенского, то о своем отъезде артист сказал ему сразу после того, как начала война: "Он отнесся с пониманием". Белый признался, что выходить на сцену, после того, как началась война в Украине, ему было тяжело, но его спектакли на тот момент все были драматическими. Веселых ролей у него не было.

Новый этап жизни Анатолия начался в Израиле. Туда он переехал со всей своей семьей. Когда он покидал Россию у него не было планов или предложений о работе. Съемки в кино для него сейчас не главное, но неожиданно у него появились и возможности играть в театре и кино.

Ранее в других интервью он высказался о Константине Хабенском: "Мне очень жаль Костю. Мне в принципе жаль порядочных людей, которые остались в России, потому что у них нет выхода. У Кости в том числе".

Анатолий Белый - российский актер театра, кино, продюсер. Трехкратный лауреат театральной премии "Чайка". Наиболее известен по ролям в фильмах "Мира", "Ярик", "Метро", в сериалах "Ева, рожай", "Колл-центр", "Бригада", "Братья Карамазовы" и многих других.

Видео: интервью с Анатолием Белым