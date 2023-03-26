Фото ⟩ Седокова отправилась к Тимме в Пуэрто-Рико

На днях латвийский баскетболист Янис Тимма дебютировал в чемпионате Пуэрто-Рико с тремя очками, но его команда "Умакао Грисес", начала новый сезон с поражения.

Анна Седокова и ее младший сын Гектор приехали в Пуэро-Рико к Янису. Певица показала, как она проводит время на пляже, обедает, слушает птиц и, конечно, посещает тренировки и матчи мужа.

Фото: instagram.com/annasedokova

Анна не перестает намекать на постоянные перемены и неожиданности в своей жизни. Кстати, ранее она рассказывала подписчикам, что учит испанский. Значит, артистка предполагала, что он ей пригодится.

Фото: instagram.com/annasedokova

Фото: instagram.com/annasedokova

Фото: instagram.com/annasedokova

Фото: instagram.com/annasedokova

Напомним, в декабре 2022 года команда высшей баскетбольной лиги Пуэрто-Рико "Умакао Грисес" объявила в четверг вечером о подписании контракта с Янисом Тиммой.

Фото: instagram.com/annasedokova