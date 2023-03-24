Фото и видео ⟩ В Рижском зоопарке родился малыш такина-мишми

Отец малыша - Зевс, который родился и вырос в Рижском зоопарке, однако мать Симона приехала из чешского Zoo Brno. Маленький такин начал следовать за своей мамой на третий день после появления на свет. Аполлон, которого с любовью называют Аполло, уже в недельном возрасте старается повторять за взрослыми, пытаясь полакомиться сеном. Малыши такина питаются молоком матери до девятимесячного возраста, однако уже после первого месяца жизни они постепенно начинают знакомиться со взрослым меню, состоящем из листьев деревьев и кустов, веток ивы, сена и травы.