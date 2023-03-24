14 марта, на следующий день после первого дня рождения самки такина-мишми по имени Афродита, к стаду присоединился ее младший брат - малыш такин. Продолжая традицию и подчеркивая версию, что золотистый такин послужил источником вдохновения для древнегреческого мифа о золотом руне, и младший член семьи такинов был назван в честь мифологического персонажа - Аполлона, сообщает Рижский зоопарк.
Фото и видео ⟩ В Рижском зоопарке родился малыш такина-мишми
Отец малыша - Зевс, который родился и вырос в Рижском зоопарке, однако мать Симона приехала из чешского Zoo Brno. Маленький такин начал следовать за своей мамой на третий день после появления на свет. Аполлон, которого с любовью называют Аполло, уже в недельном возрасте старается повторять за взрослыми, пытаясь полакомиться сеном. Малыши такина питаются молоком матери до девятимесячного возраста, однако уже после первого месяца жизни они постепенно начинают знакомиться со взрослым меню, состоящем из листьев деревьев и кустов, веток ивы, сена и травы.
Новорожденный малыш весит около шести килограммов, однако вес взрослого животного может достигать даже 400 килограммов.
В природе такины обитают в горных районах Азии – в Китае, на северо-востоке Индии, в Бутане и Мьянме. Дикая популяция насчитывает около 25 000 животных, их численность продолжает сокращаться. Главные угрозы – неконтролируемая охота и уничтожение среды обитания (вырубка лесов).