СМИ: Жителей оккупированного Мариуполя начали выселять из домов, куда приезжал Путин

Жители активно осбуждают выселение в закрытом чате, к которому получила доступ "Верстка".

Напомним, по информации российских СМИ, Путин находился с визитом в Мариуполе вечером 18 марта и в ночь на 19 марта. Во время визита Путин посетил микрорайон "Невский", где, по утверждениям Кремля, поговорил с местными жителями, которые получили новые квартиры взамен разрушенных.

Ранее независимые журналисты называли микрорайон "Невский" практически единственным восстановленным местом в уничтоженном самой же Россией Мариуполе.

Теперь из жилищного комплекса начали выселять людей.

"Свидетельства на право собственности не выдадут, пока не проведут проверку о законности выдачи квартиры. И уже есть случаи выселения, если вдруг выяснится, что есть другое жилье", - написала в закрытом чате одна из жительниц "Невского".

Она утверждает, что помимо наличия другого жилья, причиной для выселения может стать ошибка комиссии по проверке жильцов.

"В любом случае это какой-то идиотизм: сначала обрадовать людей, дать им купить мебель, обжиться, а потом отобрать жилье", - пишет другой житель.

Несколько человек в чате также пожаловались, что не могут получить свидетельства на право собственности из-за проверок "законности получения" квартиры, которые проводит прокуратура.

Напомним, во время встречи Путина с жителями "Невского" на фоне были слышны крики: "Это все неправда, это все напоказ!".

Сначала крики были слышны и на официальном видео, опубликованном Кремлем, однако затем видео было отредактировано.