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СМИ: Жителей оккупированного Мариуполя начали выселять из домов, куда приезжал Путин

TVNET rus.tvnet.lv
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СМИ: Жителей оккупированного Мариуполя начали выселять из домов, куда приезжал Путин
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Фото: AFP/SCANPIX

Жителей нового микрорайона Мариуполя "Невский", который неделю назад посетил президент России Владимир Путин, начали выселять из выданных им квартир, сообщает The Moscow Times со ссылкой на издание "Верстка".

Жители активно осбуждают выселение в закрытом чате, к которому получила доступ "Верстка".

Напомним, по информации российских СМИ, Путин находился с визитом в Мариуполе вечером 18 марта и в ночь на 19 марта. Во время визита Путин посетил микрорайон "Невский", где, по утверждениям Кремля, поговорил с местными жителями, которые получили новые квартиры взамен разрушенных.

Ранее независимые журналисты называли микрорайон "Невский" практически единственным восстановленным местом в уничтоженном самой же Россией Мариуполе.

Теперь из жилищного комплекса начали выселять людей.

"Свидетельства на право собственности не выдадут, пока не проведут проверку о законности выдачи квартиры. И уже есть случаи выселения, если вдруг выяснится, что есть другое жилье", - написала в закрытом чате одна из жительниц "Невского".

Она утверждает, что помимо наличия другого жилья, причиной для выселения может стать ошибка комиссии по проверке жильцов.

"В любом случае это какой-то идиотизм: сначала обрадовать людей, дать им купить мебель, обжиться, а потом отобрать жилье", - пишет другой житель.

Несколько человек в чате также пожаловались, что не могут получить свидетельства на право собственности из-за проверок "законности получения" квартиры, которые проводит прокуратура.

Напомним, во время встречи Путина с жителями "Невского" на фоне были слышны крики: "Это все неправда, это все напоказ!".

Сначала крики были слышны и на официальном видео, опубликованном Кремлем, однако затем видео было отредактировано.

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