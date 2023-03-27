В Салдусском крае на аукцион выставили поместье Реньгес, в котором находится школа. В аукционе приняли участие четыре претендента, и историческое здание удалось продать за 277 тысяч евро, сообщает передача Panorāma.
С аукциона продана усадьба Реньгес в Салдусском крае
Школа в связи с нехваткой детей прекратила существование в прошлом году, однако здание поддерживалось, насколько это было возможно, и в течение многих лет владельцы с пиететом относились к культурно-историческому наследию.
Кто приобрел усадьбу, самоуправление Салдусского края не раскрывает, так как за нее еще не заплачено. На портале электронных аукционов видно, что изначальная цена составляла 146 800 евро, однако затем выросла до 277 тысяч евро. За покупку необходимо заплатить в течение двух месяцев со дня проведения аукциона.
Опрошенные люди по-прежнему эмоционально говорят о Рубской школе и здании усадьбы, и многих тревожит их дальнейшая судьба.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!