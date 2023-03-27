С аукциона продана усадьба Реньгес в Салдусском крае

Школа в связи с нехваткой детей прекратила существование в прошлом году, однако здание поддерживалось, насколько это было возможно, и в течение многих лет владельцы с пиететом относились к культурно-историческому наследию.

Кто приобрел усадьбу, самоуправление Салдусского края не раскрывает, так как за нее еще не заплачено. На портале электронных аукционов видно, что изначальная цена составляла 146 800 евро, однако затем выросла до 277 тысяч евро. За покупку необходимо заплатить в течение двух месяцев со дня проведения аукциона.

Опрошенные люди по-прежнему эмоционально говорят о Рубской школе и здании усадьбы, и многих тревожит их дальнейшая судьба.

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