Видео ⟩ Лайма Вайкуле: "Я никогда к Путину не относилась с доверием"

Лайма Вайкуле призналась, что начала интересоваться политикой в период войны в Чечне и Грузии. Конечно, военные действия в Украине еще больше привлекли ее внимание. С президентом РФ Владимиром Путиным она встречалась несколько раз. Он на нее произвел очень хорошее впечатление:

"Если он хочет он может произвести очень хорошее впечатление".

"Я никогда к Владимиру Владимировичу [Путину - прим. ред.] не относилась с доверием.

Может, потому что я была невыездной. Я как-то все чувствовала и знала, что люди этой профессии - им никогда нельзя довериться. Все будет фальшиво", - отмечает Вайкуле.

Лайма Вайкуле помнит, как много лет назад рвалась поддержать Михаила Горбачева. Тогда поэт-песенник Сергей Патрушев посоветовал ей никогда не поддерживать политиков, так как ты никогда не знаешь, что он сделает потом. Так за все годы, Вайкуле участвовала лишь в одной политической акции - поддерживала Анатолия Собчака. Артистка считает это правильным.

Артистка категорически высказывается против войны:

"Я говорю о том, что взрослый человек лишает жизни совсем юных ребят. Это не справедливо. Нет войне!".

Видео: Лайма Вайкуле в программе "И грянул Грэм"