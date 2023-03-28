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Видео ⟩ Лайма Вайкуле: "Я никогда к Путину не относилась с доверием"

rus.tvnet.lv
Лайма Вайкуле: "Я никогда к Путину не относилась с доверием"
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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Кадр из видео

68-летняя латвийская исполнительница Лайма Вайкуле стала гостьей YouTube-канала "И грянул Грэм". В интервью знаменитость рассказала о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Лайма Вайкуле призналась, что начала интересоваться политикой в период войны в Чечне и Грузии. Конечно, военные действия в Украине еще больше привлекли ее внимание. С президентом РФ Владимиром Путиным она встречалась несколько раз. Он на нее произвел очень хорошее впечатление:

"Если он хочет он может произвести очень хорошее впечатление". 

"Я никогда к Владимиру Владимировичу [Путину - прим. ред.] не относилась с доверием.

Может, потому что я была невыездной. Я как-то все чувствовала и знала, что люди этой профессии - им никогда нельзя довериться. Все будет фальшиво", - отмечает Вайкуле.

Лайма Вайкуле помнит, как много лет назад рвалась поддержать Михаила Горбачева. Тогда поэт-песенник Сергей Патрушев посоветовал ей никогда не поддерживать политиков, так как ты никогда не знаешь, что он сделает потом. Так за все годы, Вайкуле участвовала лишь в одной политической акции - поддерживала Анатолия Собчака. Артистка считает это правильным. 

Артистка категорически высказывается против войны:

"Я говорю о том, что взрослый человек лишает жизни совсем юных ребят. Это не справедливо. Нет войне!". 

Видео: Лайма Вайкуле в программе "И грянул Грэм"

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