Новая информация о здоровье актера Мартиньша Эглиенса

Прошло больше месяца с того дня, когда был объявлен сбор пожертвований на то, чтобы популярный актер Мартиньш Эглиенс смог вернуть себе голос.

Privatā Dzīve попыталась выяснить, ездил ли уже Мартиньш в Германию и поправилось ли его здоровье.

Семья актера пока воздерживается от каких-либо комментариев.

Представитель организации Ziedot.lv Илзе Ошане сообщила, что актер все еще ждет заключения врачей, а также известий из немецкой клиники о том, когда его можно будет туда госпитализировать.

Из пожертвованной суммы пока использовано 295,31 евро, это счета за страховку, проживание за границей и билеты на самолет. "Он по-прежнему будет пользоваться этими услугами", - пояснила Ошане.

RUS TVNET уже сообщал, что 14 февраля портал Ziedot.lv опубликовал просьбу о сборе средств на лечение актера Латвийского национального театра Мартиньша Эглиенса. В течение нескольких часов необходимые 10 000 евро были собраны. Поклонники Мартиньша пожертвовали более 50 000 евро, и актер от всего сердца поблагодарил всех.

Мартиньш написал: "Я удивлен, растерян и поражен. Говоря по-латышски - я нахожусь на "паузе"... Нет слов благодарности, подходящих для этого случая. И тем не менее я говорю СПАСИБО! Оказывается, говорить можно разными способами... И вы все это подтвердили... И я был сбит с толку... Я знал, что живу на земле, в стране, в мире, где существуют так много замечательных, самоотверженных людей. Но чтобы столь много...".

Подробнее читайте в номере Privatā Dzīve от 28 марта.