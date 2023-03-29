Объявления о продаже автомобилей пестрят автомобилями, которые когда-то использовались в качестве такси. Покупатели обычно избегают их, опасаясь повышенного износа из-за частой езды и торможения. Но действительно ли выгодно покупать подержанное такси? И как определить, использовался ли автомобиль ранее в качестве такси?
Как узнать, использовался ли автомобиль в качестве такси? Несколько рекомендаций
CarVertical, компания по изучению истории автомобилей, делится информацией о моделях автомобилей, которые чаще всего выбирают таксомоторные компании, а также о том, как определить, что на рынке подержанных автомобилей появилось такси.
Почему бы не купить разбитое такси?
Чаще всего такси имеет на одометре несколько тысяч километров. Соответственно, различные жизненно важные детали могут быть изношены. Даже если автомобиль хорошо обслуживался, большой пробег - повод для беспокойства, когда вы планируете купить подержанный автомобиль.
"Стоит ли покупателям избегать покупки подержанного такси? В целом, это решение за покупателем. Цена автомобиля должна отражать его истинное состояние, которое зависит от его использования. Бывшие в употреблении такси могут стать "вечными проектами", поскольку они часто находятся в плохом состоянии", - говорит Матас Бузелис, автомобильный эксперт и руководитель отдела коммуникаций компании carVertical.
Такси чаще всего используются в городе. Следовательно, двигатель, тормоза и трансмиссия подвергаются большей нагрузке. Автомобиль с аналогичным пробегом, используемый в основном на шоссе, будет в гораздо лучшем состоянии.
Салон такси также может быть в плохом состоянии - особенно задние сиденья. Хотя большинство людей стараются ухаживать за своими автомобилями, пассажиры такси часто садятся в них в снегоступах или мокрых куртках, что в конечном итоге может повредить салон.
Таксомоторные парки в основном состоят из надежных автомобилей, на которых можно проехать много-много километров. Однако именно поэтому, когда речь идет о такси, рекомендуется выбирать подержанные автомобили.
Как узнать, что мой автомобиль использовался в качестве такси?
Проверка истории автомобиля - хороший способ узнать, использовался ли автомобиль в прошлом в качестве такси. Выяснить это сложно, поскольку недобросовестные продавцы часто скрывают нелестную информацию об автомобиле. Такси могут иметь больший пробег, что делает их в худшем состоянии и менее ценными. Однако следует иметь в виду, что такие автомобили могут иметь и небольшой пробег.
Mercedes-Benz (29% всех такси, протестированных на платформе carVertical), Volkswagen (14,4%), Škoda (12,3%), Volvo (10,9%) и BMW (5,8%) - самые популярные марки автомобилей такси, продающиеся на рынке подержанных автомобилей. Учитывая, что эти автомобили высоко ценятся покупателями, мошенники стремятся воспользоваться спросом, чтобы получить дополнительную прибыль.
Немецкие автомобили являются наиболее часто используемыми автомобилями такси. Mercedes-Benz E-Class возглавляет список (17,9%), за ним следуют Škoda Superb (7,7%), Volkswagen Passat (6,1%), BMW 5 Series (5%) и Volvo V70 (4,7%).
Цвет автомобиля может быть во многом предвестником его прошлого. Во многих городах такси имеют одинаковый цвет, чтобы быть более заметными на улице. Некоторые модели, такие как E-Class, сделаны специально для такси и даже окрашены в особый цвет.
При покупке подержанного автомобиля важно осмотреть кузов, на котором также могут быть следы от наклеек. Декоративные наклейки защищают большую часть автомобиля от солнечного света. Поэтому эти участки могут быть немного другого оттенка с явными контурами наклеек, что указывает на возможное прошлое автомобиля в качестве такси.
Самые популярные марки такси:
- Mercedes Benz - 28,99%
- Volkswagen - 14,41%
- Škoda - 12,32%
- Volvo - 10,87%
- BMW - 5,81%
Самые популярные модели такси:
- Mercedes-Benz E-Class - 17,9%
- Škoda Superb - 7,7%
- Volkswagen Passat - 6,1%
- BMW 5-й серии - 5%
- Volvo V70 - 4,7%
- Skoda Octavia - 4,1%
- Mercedes-Benz V-Class - 3,5%
- Mercedes-Benz C-Class - 2,8%
- Audi A6 - 2,1%
- Volvo V90 - 2,1%
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