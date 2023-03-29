Как узнать, использовался ли автомобиль в качестве такси? Несколько рекомендаций

Таксомоторные парки в основном состоят из надежных автомобилей, на которых можно проехать много-много километров. Однако именно поэтому, когда речь идет о такси, рекомендуется выбирать подержанные автомобили.

Как узнать, что мой автомобиль использовался в качестве такси?

Проверка истории автомобиля - хороший способ узнать, использовался ли автомобиль в прошлом в качестве такси. Выяснить это сложно, поскольку недобросовестные продавцы часто скрывают нелестную информацию об автомобиле. Такси могут иметь больший пробег, что делает их в худшем состоянии и менее ценными. Однако следует иметь в виду, что такие автомобили могут иметь и небольшой пробег.

Mercedes-Benz (29% всех такси, протестированных на платформе carVertical), Volkswagen (14,4%), Škoda (12,3%), Volvo (10,9%) и BMW (5,8%) - самые популярные марки автомобилей такси, продающиеся на рынке подержанных автомобилей. Учитывая, что эти автомобили высоко ценятся покупателями, мошенники стремятся воспользоваться спросом, чтобы получить дополнительную прибыль.

Немецкие автомобили являются наиболее часто используемыми автомобилями такси. Mercedes-Benz E-Class возглавляет список (17,9%), за ним следуют Škoda Superb (7,7%), Volkswagen Passat (6,1%), BMW 5 Series (5%) и Volvo V70 (4,7%).

Цвет автомобиля может быть во многом предвестником его прошлого. Во многих городах такси имеют одинаковый цвет, чтобы быть более заметными на улице. Некоторые модели, такие как E-Class, сделаны специально для такси и даже окрашены в особый цвет.

При покупке подержанного автомобиля важно осмотреть кузов, на котором также могут быть следы от наклеек. Декоративные наклейки защищают большую часть автомобиля от солнечного света. Поэтому эти участки могут быть немного другого оттенка с явными контурами наклеек, что указывает на возможное прошлое автомобиля в качестве такси.

Самые популярные марки такси:

Mercedes Benz - 28,99% Volkswagen - 14,41% Škoda - 12,32% Volvo - 10,87% BMW - 5,81%

Самые популярные модели такси:

Mercedes-Benz E-Class - 17,9% Škoda Superb - 7,7% Volkswagen Passat - 6,1% BMW 5-й серии - 5% Volvo V70 - 4,7% Skoda Octavia - 4,1% Mercedes-Benz V-Class - 3,5% Mercedes-Benz C-Class - 2,8% Audi A6 - 2,1% Volvo V90 - 2,1%