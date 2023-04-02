Букмекеры не возлагают больших надежд на выход Латвии в финал "Евровидения"

В последний раз Латвия пробивалась в гранд-финал "Евровидения" в 2016 году, когда это сделал Justs, который в этом году участвовал в отборочном конкурсе Supernova в этом году. С другой стороны, Амината также была в финале в 2015 году и заняла 6-е место, но до этого до финала доходила только в 2008 году. К сожалению, история "Евровидения" не была яркой для Латвии, и

прогнозы букмекеров также не радуют фанатов Sudden Lights, так как выход их в финал оценивается лишь с вероятностью 33%.

Чтобы выйти в финал, необходимо попасть в топ-10. Букмекеры прогнозируют, что нашим соседям - Литве и Эстонии - также будет сложно выйти в финал.

Текущие прогнозы показывают, что представитель Швеции является явным фаворитом с вероятностью победы 54%. Можно сказать, что это неудивительно, ведь свою страну снова будет представлять певица Loreen, которая выиграла конкурс в 2012 году с песней Euphoria, но в этом году она попытается повторить то же самое, исполнив эту песню Tattoo.

Видео: Loreen - Tattoo

Вторым главным фаворитом является Финляндия, триумф которой букмекеры оценивают с вероятностью 21%, а третьим - украинский дуэт Tvorchi, победу которому пророчат с 13% вероятность.

Видео: участник от Финляндии