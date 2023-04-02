Букмекеры не возлагают больших надежд на выход Латвии в финал "Евровидения"

9 мая этого года в Ливерпуле в 67-й раз пройдет один из самых масштабных и престижных песенных конкурсов в мире - "Евровидение". Латвию представит группа Sudden Lights. Хотя у музыкантов в Латвии большая группа поклонников и многие знают их песни, по прогнозам букмекеров, Латвия не сможет на этот раз выйти в финал. И это уже шестой год подряд.
В начале февраля в ходу конкурса Supernova стало известно, кто будет представлять Латвию на "Евровидении". Два участника - певица Патриша и альтернативная рок-группаSudden Light - быстро стали одними из главных фаворитов в оценке букмекерской конторы.
Хотя изначально Патриция была главным фаворитом, после полуфинала ситуация изменилась, вперед вышли "Sudden Lights", которые подтвердили свой статус фаворита песней Aijā и получили золотой билет на "Евровидение".
"Год назад на "Евровидении" победили представители Украины, но в этой стране до сих пор идет война, поэтому организаторы решили перенести конкурс в другую страну, выбрав Великобританию, потому что ее представитель Сэм Райдер занял второе место.
Еще одно отличие "Евровидения" этого года от предыдущих заключается в том, что в полуфинале смогут голосовать представители всех стран, а не только те, которые участвуют в соответствующих полуфиналах.
кроме того, жюри не будет проводить собственное голосование, которое будет впервые с 2009 года. Также общее количество участников по сравнению с предыдущим уменьшилось на троих участников, потому что в этом году за победу не будут бороться Болгария, Черногория и Северная Македония", - поясняют букмекеры.
В последний раз Латвия пробивалась в гранд-финал "Евровидения" в 2016 году, когда это сделал Justs, который в этом году участвовал в отборочном конкурсе Supernova в этом году. С другой стороны, Амината также была в финале в 2015 году и заняла 6-е место, но до этого до финала доходила только в 2008 году. К сожалению, история "Евровидения" не была яркой для Латвии, и
прогнозы букмекеров также не радуют фанатов Sudden Lights, так как выход их в финал оценивается лишь с вероятностью 33%.
Чтобы выйти в финал, необходимо попасть в топ-10. Букмекеры прогнозируют, что нашим соседям - Литве и Эстонии - также будет сложно выйти в финал.
Текущие прогнозы показывают, что представитель Швеции является явным фаворитом с вероятностью победы 54%. Можно сказать, что это неудивительно, ведь свою страну снова будет представлять певица Loreen, которая выиграла конкурс в 2012 году с песней Euphoria, но в этом году она попытается повторить то же самое, исполнив эту песню Tattoo.
Видео: Loreen - Tattoo
Вторым главным фаворитом является Финляндия, триумф которой букмекеры оценивают с вероятностью 21%, а третьим - украинский дуэт Tvorchi, победу которому пророчат с 13% вероятность.
Видео: участник от Финляндии
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