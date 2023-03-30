Ольга Камбала чувствовала себя звездой и в Бразилии

Одна из вещей, которая очень удивила Ольгу, это свободомыслие людей. "Как только я приехала в Рио-де-Жанейро, у меня был культурный шок - люди ходят по улицам в купальниках. У нас, если ты носишь мини-юбку, тебя могут за это осудить, а там женщины свободно ходят по улицам в стрингах (женское нижнее белье). Там правит свобода.

Ты можешь позволить себе быть такой, какой хочешь, и не чувствовать себя виноватой", - говорит Ольга, которая любит одеваться пикантно.

Почти все в Латвии знают Ольгу и Каспара, и их жизнь уже довольно давно показывают на экранах телевизоров. Как оказалось, даже в Бразилии пара выделялась на фоне других.

"Многие спрашивали нас: "Можем ли мы с вами сфотографироваться?". В Риге люди уже знают, кто мы, а там, в Бразилии, где нас никто не знает, это казалось очень странным", - говорит Ольга.

У нее также есть версия, почему они так привлекли к себе внимание окружающих: "Наверное, потому, что мы очень отличаемся от бразильцев, мы высокие, я 180, а мой муж - 205 сантиметров. К тому же я блондинка".

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