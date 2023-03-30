В настоящее время запрещено эксплуатировать часть здания, расположенного рядом с обрушившимся домом в центре Риги, поэтому самоуправление оказывает помощь жителям близлежащих домов, сообщил агентству LETA представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.
Частично запрещена эксплуатация домов рядом с обрушившимся зданием в центре Риги
В четверг во время строительных работ в квартале между улицами Сатеклес, Элизабетес, Дзирнаву и Бирзниека-Упиша обрушился нежилой пятиэтажный дом. Из двух соседних домов по соображениям безопасности было эвакуировано девять жильцов. На месте происшествия работают ответственные службы.
В связи с обрушением здания люди были эвакуированы из домов по ул. Бирзниека-Упиша, 4 и 6. Части обрушившегося здания упали у входа в дом на ул. Бирзниека-Упиша, 6. Эксплуатация части здания пока запрещена.
Эвакуированные жители были размещены в автобусе муниципального предприятия "Rīgas satiksme". В настоящее время три человека попросили временного проживания в муниципальной гостинице, им в ближайшее время будут предложены помещения для длительной аренды.
Эвакуированные жильцы, которые не могут вернуться домой, имеют право на получение от муниципалитета кризисного пособия - до 620 евро на человека или до 1240 евро на семью.
Пособие можно запросить в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации. Предусмотрена и другая социальная помощь.
Как рассказал Вилемсонс, согласно строительному проекту, конкретное здание планировалось сохранить, пристроить к нему новый технический этаж, а по бокам построить новые конструкции.
Государственное бюро по контролю за строительством оценит соответствие проекта требования нормативных актов и действия строителей на площадке.
RUS TVNET уже сообщал, что днем в четверг в центре Риги на строительной площадке обрушилось нежилое здание, под завалами оказались по меньшей мере три автомобиля, при этом информации о пострадавших нет.
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