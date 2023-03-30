Частично запрещена эксплуатация домов рядом с обрушившимся зданием в центре Риги

В четверг во время строительных работ в квартале между улицами Сатеклес, Элизабетес, Дзирнаву и Бирзниека-Упиша обрушился нежилой пятиэтажный дом. Из двух соседних домов по соображениям безопасности было эвакуировано девять жильцов. На месте происшествия работают ответственные службы.

В связи с обрушением здания люди были эвакуированы из домов по ул. Бирзниека-Упиша, 4 и 6. Части обрушившегося здания упали у входа в дом на ул. Бирзниека-Упиша, 6. Эксплуатация части здания пока запрещена.

Эвакуированные жители были размещены в автобусе муниципального предприятия "Rīgas satiksme". В настоящее время три человека попросили временного проживания в муниципальной гостинице, им в ближайшее время будут предложены помещения для длительной аренды.

Эвакуированные жильцы, которые не могут вернуться домой, имеют право на получение от муниципалитета кризисного пособия - до 620 евро на человека или до 1240 евро на семью.

Пособие можно запросить в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации. Предусмотрена и другая социальная помощь.

Как рассказал Вилемсонс, согласно строительному проекту, конкретное здание планировалось сохранить, пристроить к нему новый технический этаж, а по бокам построить новые конструкции.

Государственное бюро по контролю за строительством оценит соответствие проекта требования нормативных актов и действия строителей на площадке.

RUS TVNET уже сообщал, что днем в четверг в центре Риги на строительной площадке обрушилось нежилое здание, под завалами оказались по меньшей мере три автомобиля, при этом информации о пострадавших нет.