До скольки процентов нужно заряжать телефон? Несколько рекомендаций

В интернете доступно очень много материалов о том, как правильно заряжать телефон, и очень часто рекомендации противоречат друг другу. Одно можно утверждать с уверенностью - заряжать телефон нужно до определенной точки, не допуская полной зарядки и разрядки телефона.

Оптимальная тактика зарядки-разрядки - 20-80. Это означает, что желательно не допускать, чтобы телефон разряжался ниже 20%. Оптимальный уровень заряда - 80%. Это поможет увеличить время работы аккумулятора, так как "глубокие циклы зарядки" быстрее изнашивают батарею и снижают длительность ее жизни.

По сути, в момент, когда вы заряжаете аккумулятор до 100%, это считается одним циклом зарядки. Но, если телефон заряжается только до 80% и разряжается до 20%, а на следующий день снова заряжается до 80% (и разряжается до 20%), все это считается одним циклом зарядки.