До скольки процентов нужно заряжать телефон? Несколько рекомендаций

Ждать, пока аккумулятор телефона полностью зарядится и после этого - полностью разрядится, нельзя ни в коем случае. Это только быстрее изнашивает аккумулятор и снижает его производительность, пишет Android Authority.
В интернете доступно очень много материалов о том, как правильно заряжать телефон, и очень часто рекомендации противоречат друг другу. Одно можно утверждать с уверенностью - заряжать телефон нужно до определенной точки, не допуская полной зарядки и разрядки телефона.
Оптимальная тактика зарядки-разрядки - 20-80. Это означает, что желательно не допускать, чтобы телефон разряжался ниже 20%. Оптимальный уровень заряда - 80%. Это поможет увеличить время работы аккумулятора, так как "глубокие циклы зарядки" быстрее изнашивают батарею и снижают длительность ее жизни.
По сути, в момент, когда вы заряжаете аккумулятор до 100%, это считается одним циклом зарядки. Но, если телефон заряжается только до 80% и разряжается до 20%, а на следующий день снова заряжается до 80% (и разряжается до 20%), все это считается одним циклом зарядки.
Однако здесь нужно принять во внимание два нюанса. Достаточно ли 60% заряда, чтобы устройство выдержало весь день? В этом случае все зависит от того, насколько интенсивно телефон используют. За "тактикой 20-80" помогают следить различные приложения, например, Battery Charge Limit, которое сообщит пользователю о достижении конкретного уровня заряда.
Есть еще одна, альтернативная тактика зарядки, известная как "50-70". Ее принцип предусматривает, что заряд батареи не может опускаться ниже 50%, а зарядка - превышать 70%. Считается, что такой подход может удвоить продолжительность жизни аккумулятора.
Впрочем, если использовать такую тактику, то телефон придется заряжать несколько раз в день, поэтому метод выгоден тем, кто в любой момент может зарядить свой телефон. В и этом случае очень тяжело обойтись без контролирующих заряд устройства приложений.
Кроме того, контролируя не только уровень заряда/разрядки, но и температуру устройства, можно продлить срок жизни аккумулятора.
В случае, если аккумулятор быстро разряжается и его не хватает на весь день, аккумулятор можно откалибровать. Столь же важно периодически перезагружать телефон. В этом определенно нет ничего плохого, так как, как показывает опыт, это идет телефону лишь на пользу.
Главные советы, как лучше заряжать аккумулятор
- Нужно избегать полного цикла зарядки (0-100%) и зарядки на протяжении всей ночи. Вместо этого лучше заряжать телефон регулярно и "не до конца".
- Завершать зарядку на урове 80-90% - лучше, чем заряжать аккумулятор полностью.
- Технологии быстрой зарядки помогают сэкономить электроэнергию, особенно, если заряжаемое устройство старое.
- Жара - главный враг аккумулятора. Устройству во время зарядки нужно позволить "дышать", то есть, его нельзя ничем накрывать, кроме того, не желательно держать его в горячем месте.
- Во время зарядки не желательно играть в "требовательные игры", проигрывать видео и иными способами нагружать аккумулятор, так как в этот момент устройство нагревается.
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