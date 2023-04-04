"Я была себе противна": Ольга Камбала о пластике груди

Ольга Камбала сделала пластику груди около 11 лет назад, когда после рождения третьего ребенка форма ее груди стала настолько непривлекательной, что этот визуальный дефект доставил ей ряд неприятных моментов.

"Люди думают, что у меня было много операций только потому, что я много об этом говорю.

Но у меня была только одна операция, когда после троих детей моя грудь обвисла настолько, что ее пришлось поднять".

"Я побывала на трех консультациях, пока не выбрала своего хирурга. Мне сделали подтяжку груди силиконовыми имплантатами, чтобы заполнить все пустоты, потому что моя грудь стала очень некрасивой.

Я, как сейчас, хорошо помню, как я тогда себя чувствовала, когда была молодой красивой женщиной с прекрасным телом и тремя маленькими детьми, но грудь у меня висела, как уши спаниеля.

Это было так ужасно, это была психологическая травма. Я помню, как плакала в примерочных магазина, примеряя нижнее белье или купальники, потому что я действительно была себе противна. После операции - хоп - опять все хорошо, грудь снова классная, красивая и можно жить дальше", - делится опытом Ольга Камбала.

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