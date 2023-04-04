Латвиец оштрафован на 50 000 евро за уничтожение яиц особо охраняемых птиц

В конце марта Видземский районный суд приговорил мужчину к штрафу в размере 50 000 евро, а также к 140 часам общественных работ за уничтожение яиц особо охраняемых птиц, сообщает суд.
Штраф был взыскан в пользу Департамента охраны природы.
Из материалов дела следует, что обвиняемый в мае 2021 года добралcя до острова, где гнездится колония больших крачек. С намерением устранить шум, создаваемый птицами на своей территории, мужчина выбросил из птичьих гнезд не менее десяти яиц, тем самым намеренно их уничтожив.
Приговор еще может быть обжалован в Видземском окружном суде.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова