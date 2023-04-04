Латвиец оштрафован на 50 000 евро за уничтожение яиц особо охраняемых птиц

Из материалов дела следует, что обвиняемый в мае 2021 года добралcя до острова, где гнездится колония больших крачек. С намерением устранить шум, создаваемый птицами на своей территории, мужчина выбросил из птичьих гнезд не менее десяти яиц, тем самым намеренно их уничтожив.