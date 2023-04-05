Круизные компании готовы включить Ригу в мировые маршруты класса люкс

Зелтиньш объясняет, что в Риге и регионе есть хорошее, конкурентоспособное предложение. "В условиях, когда мировая индустрия, ежегодно аккумулирующая не менее 30 миллиардов долларов, активно ищет новые маршруты, в том числе альтернативу Санкт-Петербургу, и готова тратить на направления гораздо больше, было бы особенно важно, чтобы все мы, в том числе городские и государственные туристические организации, прямо сейчас сделали бы домашнюю работу, чтобы заинтересовать новые круизные компании и иметь возможность предложить максимально широкое, уникальное туристическое предложение", - говорит Зелтиньш, подчеркивая, что индустрия круизных судов - это богатая отрасль, где каждый может получить финансовую выгоду, если будет работать целеустремленно - город, сфера туризма и услуг и страна в целом.