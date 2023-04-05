Круизные компании готовы включить Ригу в мировые маршруты класса люкс

На форуме круизной индустрии Seatrade Cruise Global правление Рижского свободного порта начало переговоры с несколькими эксклюзивными нишевыми круизными линиями, которые готовы включить Ригу в свои мировые круизные маршруты в 2025 и 2026 годах, сообщил Ансис Зелтиньш, управляющий Рижским свободным портом.
Представители правления Рижского свободного порта сообщили агентству LETA, что мировая индустрия круизного туризма продолжает восстанавливаться после почти двухлетнего простоя, вызванного пандемией, и ожидается, что в этом году количество пассажиров круизных лайнеров в мире превысит 30 млн человек, а к 2028 году мировой круизный флот пополнится еще 66 новыми круизными лайнерами.
Количество круизных пассажиров, путешествующих по Европе, также имеет тенденцию к росту, и в этом году планируется достичь 80% показателей 2019 года.
В то же время эксперты отрасли особое внимание в настоящее время уделяют Северной Европе и региону Балтийского моря, которые сегодня находятся в сложной ситуации из-за войны и исключения Санкт-Петербурга из круизной карты.
Санкт-Петербург ранее был одним из самых востребованных и покупаемых туристами направлений круизных маршрутов по Балтийскому морю. В этом сезоне из соображений безопасности, неуверенности в геополитических событиях и падения спроса несколько круизных компаний, особенно те, которые работают на рынке США, решили изменить свои маршруты, временно приостановив круизные маршруты в Балтийском море, особенно в его восточной части. В прибрежных портах ожидается снижение количества круизных заходов.
Зелтиньш отмечает, что, несмотря на общую картину в регионе, Рижский свободный порт целенаправленно работал над тем, чтобы в этом году Рига хорошо выглядела в круизном сегменте, в том числе и по сравнению с соседними портами. В этом сезоне в Ригу прибудут 22 лайнера из флота разных круизных линий, среди них две совершенно новые круизные линии Ambassador Cruise Line из Великобритании и Vantage Travel из США, а также шесть круизных лайнеров, которые никогда не были в Риге раньше.
Также после перерыва в несколько лет в Ригу вернется интересный для туристической индустрии сегмент круизов Explorer со своим флагманом National Geographic Explorer, а в ближайшие три года несколько заходов совершат ранее невиданные в Риге роскошные круизные лайнеры", - говорит Зелтиньш, добавляя, что в этом году в Рижском порту планируются круизные суда.
На прошлой неделе правление Рижского свободного порта вместе с партнерами по сотрудничеству SIA Riga RoPax Terminal, SIA Riga Cruiseship Agency и SIA Rīgas Pasažieru osta приняли участие в крупнейшем в мире форуме круизной индустрии Seatrade Cruise Global, который прошел в Форт Айленд, США. Это важнейшее отраслевое мероприятие, на котором ежегодно встречаются круизные компании, судовые агенты, профессионалы портовой и туристической индустрии из более чем 100 стран мира, чтобы наметить круизные маршруты следующего сезона и установить новые долгосрочные деловые контакты.
Галерея: Voyager of the Seas в Риге
"Во время встречи с такими круизными компаниями мирового уровня, как Princess Cruises, TUI Cruises, Azamara, MSC Cruises, Silversea Cruises, Virgin Voyages, Costa, AIDA, Royal Caribbean Cruises, Holland America, Ponant, Windstar Cruises, Fred Olsen, The World Residences at Sea, Disney Cruise Line и другие, мы услышали хорошие отзывы и интерес к Риге, что подтверждает наш потенциал для дальнейшего развития круизного сегмента и роста.
В качестве успеха Seatrade Cruise Global в этом году следует отметить начатые переговоры с несколькими эксклюзивными нишевыми круизными линиями, которые предлагают своим пассажирам даже многолетние кругосветные круизы и которые в настоящее время готовы включить Ригу в свой мировой маршрут в 2025 и 2026 годах, - говорит Зелтиньш.
Представители Рижского свободного порта отмечают, что тенденции в отрасли показывают, что в сегменте глобальных круизов вместо традиционных экскурсий возрастает спрос на уникальное, более индивидуальное туристическое предложение на круизных остановках.
Менеджер по обслуживанию круизных лайнеров Riga Cruiseship Agency Янис Вилциньш констатирует, что растет интерес к аутентичным впечатлениям на берегу, к возможности встретиться и пообщаться с местными жителями, познакомиться с местными традициями, культурой и всем интересным, что может быть предложено. Riga Cruiseship Agency обеспечивает работой более 200 различных предприятий - гидов, транспортных компаний, музеев, ресторанов и других поставщиков туристических услуг - во время активного круизного сезона.
Зелтиньш объясняет, что в Риге и регионе есть хорошее, конкурентоспособное предложение. "В условиях, когда мировая индустрия, ежегодно аккумулирующая не менее 30 миллиардов долларов, активно ищет новые маршруты, в том числе альтернативу Санкт-Петербургу, и готова тратить на направления гораздо больше, было бы особенно важно, чтобы все мы, в том числе городские и государственные туристические организации, прямо сейчас сделали бы домашнюю работу, чтобы заинтересовать новые круизные компании и иметь возможность предложить максимально широкое, уникальное туристическое предложение", - говорит Зелтиньш, подчеркивая, что индустрия круизных судов - это богатая отрасль, где каждый может получить финансовую выгоду, если будет работать целеустремленно - город, сфера туризма и услуг и страна в целом.
Галерея: Круизный лайнер COSTA FASCINOSA в Риге
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!