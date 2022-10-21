В этом году в Рижском порту побиты рекорды предыдущих круизных сезонов

Наибольшее количество заходов круизных судов в порт в этом сезоне наблюдалось в июле, когда было зарегистрировано 30 заходов круизных судов. Это абсолютный месячный рекорд по прибытию круизных судов в Рижский порт.

Самый большой по валовой вместимости круизный лайнер, посетивший Ригу в этом году, — это «Voyager of the Seas» (311 м, 138 194 GT) оператора Royal Caribbean International, самый маленький — «Clio» (100 м, 3504 GT), рассекающий волны под флагом Мальты.

Больше всего пассажиров - 2630 человек за одну поездку - в этом сезоне доставило судно «Mein Schiff 6» немецкого оператора TUI Cruises.

Французский круизный лайнер «Le Champlain» посещал Рижский порт чаще всего - десять раз, «Voyager of the Seas» - восемь раз, «Mein Schiff 6» (оператор TUI Cruises) и «Marina» (оператор Oceania Cruises) посещали Ригу по семь раз каждый. Несколько судов были в Риге в этом сезоне от трех до шести раз, 9 судов посетили нас дважды и 7 судов - один раз.