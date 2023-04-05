"Я как клоун в реалити-шоу": Ольга Камбала откровенно о неприглядной стороне славы

Жизнь Ольги Камбалы отражена в реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra), что является огромным вызовом для реальной жизни. А как насчет невидимой части айсберга?

"Я все время думаю об этом - о том, что я как клоун в собственном реалити-шоу. Но - я в шоу. У нас есть контракт и условия. Мой гонорар все время растет, но напряжение огромно.

Иногда я не выдерживаю напряжения, плачу, хочу уйти из шоу. Но меня также защищают и идут навстречу. Здесь я могу выражать свои эмоции - говорить то, что думаю, спорить.

Я хочу, чтобы люди понимали, что это все шоу. Бизнес.

Иногда бывает так, что кажется, что окружающие не различают, где реальность, а где - телевизионный продукт, созданный для развлечения. Так рождается миф о том, что я двадцатилетняя дурочка. На самом деле я мать троих дочек, взрослая женщина. Жизнь и шоу - это разные вещи".

Ольга признается, что ее ранит отношение окружающих: "Я тоже всего лишь человек. У меня тоже есть душа. Конечно, жизненный опыт оброс броней, но... Последний год был эмоционально ужасен. Я могу только сказать большое спасибо моему мужу и семье за ​​то, что я все еще здесь.

Многие из нас в детстве мечтают стать знаменитыми, но мы не знаем, насколько это тяжелое бремя на самом деле. Слава и признание всегда имеют две стороны, и другая сторона иногда невыносима".

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