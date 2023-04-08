"Я плохо пела и не могла это переварить": Саманта Тина о своем участии в "Евровидении"

"Все после "Евровидения" было очень сложно. Я из тех людей, которые ставили перед собой очень высокую планку, для меня все должно было быть идеально. Я много винила себя. Я плохо пела и не могла переварить это. Я много себя корила, а потом обратилась за помощью", - призналась Саманта Тина, объяснив, что начала посещать психотерапевта.

Саманта также благодарна Угису Кугису, который дал ценный совет в трудную минуту: "Он сказал мне, чтобы я утром ходила гулять. А еще - если на меня нападет грусть, мне надо заставить себя принять холодный душ".

"Я преодолела собственное упрямство, я опередила себя", - говорит Саманта об озарениях, которые повлияли на создание татуировки.

Напомним, победительница латвийского национального отбора 2020 года Supernova Саманта Тина отправилась в Роттердам, чтобы представлять Латвию на "Евровидении-2021" с песней The Moon is Rising. Она участвовала во втором полуфинале конкурса 20 мая, но не прошла в финал. Саманта заняла последнее место в своем полуфинале.

В "Евровидении" тогда победила группа Måneskin из Италии с песней Zitti E Buoni.

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