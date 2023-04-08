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"Я плохо пела и не могла это переварить": Саманта Тина о своем участии в "Евровидении"

rus.tvnet.lv
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Фото: EUPA-IMAGES/Shutterstock

Певица Саманта Тина, посетившая программу Pasaki to skaļi ("Скажи это громко"), рассказала, что прошедший год стал для нее временем больших испытаний. Также она откровенно поделилась одним из своих сложных моментов в жизни – периодом после участия в "Евровидении".

"Все после "Евровидения" было очень сложно. Я из тех людей, которые ставили перед собой очень высокую планку, для меня все должно было быть идеально. Я много винила себя. Я плохо пела и не могла переварить это. Я много себя корила, а потом обратилась за помощью", - призналась Саманта Тина, объяснив, что начала посещать психотерапевта.

Саманта также благодарна Угису Кугису, который дал ценный совет в трудную минуту: "Он сказал мне, чтобы я утром ходила гулять. А еще - если на меня нападет грусть, мне надо заставить себя принять холодный душ".

"Я преодолела собственное упрямство, я опередила себя", - говорит Саманта об озарениях, которые повлияли на создание татуировки.

Напомним, победительница латвийского национального отбора 2020 года Supernova Саманта Тина отправилась в Роттердам, чтобы представлять Латвию на "Евровидении-2021" с песней The Moon is Rising. Она участвовала во втором полуфинале конкурса 20 мая, но не прошла в финал. Саманта заняла последнее место в своем полуфинале.

В "Евровидении" тогда победила группа Måneskin из Италии с песней Zitti E Buoni.

Больше смотрите на 1188.lv.

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