VDD составила портрет типичного автора агрессивных и пророссийских комментариев

Наиболее типичный автор агрессивных и пророссийских комментариев - негражданин Латвии, проживающий в Рижском регионе, говорится в отчете о деятельности Службы государственной безопасности (VDD) за прошлый год.
В отчете отмечается, что военная пропаганда Кремля неизбежно влияет на ту часть латвийского общества, которая ранее привыкла к ежедневному потреблению контента российского производства.
С ограничением доступа к российским телеканалам и веб-сайтам потребители такого контента переключились на менее регулируемые или фактически нерегулируемые каналы, такие как TikTok и Telegram, которые не только создают видимость анонимности, но и дают возможность людям "воспроизводить" российскую пропаганду и распространять информацию с целью оправдания войны России в Украине и провоцирования латвийской общественности на протесты и беспорядки. В прошлом году VDD собрала и проанализировала значительный объем данных в социальных сетях и приложениях, которые содержали сообщения, характерные для кремлевской пропаганды. В целом было проанализировано несколько сотен тысяч сообщений, опубликованных в латвийском сегменте социальных сетей.
В нескольких сотнях случаев VDD провела беседы с авторами сообщений, чтобы предупредить об уголовной ответственности за выражение поддержки войне и оправдание военных преступлений России. Анализ переговоров, проведенных с авторами таких комментариев, показывает, что они длительное время потребляли российскую пропаганду и жили в российском информационном пространстве. В то же время авторы агрессивных комментариев не были связаны между собой, и их действия не представляли реальной угрозы национальной безопасности Латвии. Также большинство авторов агрессивных и враждебных комментариев признали ошибочность своих действий, удалили контент и обязались воздерживаться от потенциально противоправных действий в будущем.
Согласно данным VDD, агрессивно настроенные и поддерживающие войну и военные преступления России люди есть в разных регионах Латвии, но комментарии такого рода в социальных сетях и приложениях в основном распространяли лица, проживающие в Риге и ее окрестностях, что объясняется более высокой плотностью населения.
Профиль агрессивно настроенного автора - мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, который пишет комментарии на русском языке, проживает в Риге или в столичном регионе и не является гражданином Латвии.
Анализ данных также показывает, что самый высокий уровень активности и агрессии в прошлом году вызвали следующие события - начало вторжения России в Украину 24 февраля и первые дни войны, события у ныне уже снесенного монумента в Пардаугаве 9 мая и 10 мая, снос советского памятника в Пардаугаве в конце августа 2022 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!