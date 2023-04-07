VDD составила портрет типичного автора агрессивных и пророссийских комментариев

В отчете отмечается, что военная пропаганда Кремля неизбежно влияет на ту часть латвийского общества, которая ранее привыкла к ежедневному потреблению контента российского производства.

С ограничением доступа к российским телеканалам и веб-сайтам потребители такого контента переключились на менее регулируемые или фактически нерегулируемые каналы, такие как TikTok и Telegram, которые не только создают видимость анонимности, но и дают возможность людям "воспроизводить" российскую пропаганду и распространять информацию с целью оправдания войны России в Украине и провоцирования латвийской общественности на протесты и беспорядки. В прошлом году VDD собрала и проанализировала значительный объем данных в социальных сетях и приложениях, которые содержали сообщения, характерные для кремлевской пропаганды. В целом было проанализировано несколько сотен тысяч сообщений, опубликованных в латвийском сегменте социальных сетей.