Интерес к конфискованным автомобилям на аукционе СГД все еще очень высокий

Прошло около четырех месяцев с тех пор, как автомобили, конфискованные у пьяных водителей, попадают на аукционы или отправляются в Украину на помощь войне. Сообщается, что интерес жителей к этим автомобилям очень высок, на одну машину может быть подано до 250 предложений, сообщает передача Dienas ziņas на LTV
В настоящее время в распоряжении Государственного агентства снабжения находится около 600 конфискованных автомобилей.
Представитель агентства Лайя Довгушко пояснила LTV, что на аукцион выставляются автомобили моложе 2003 года. Остальные машины переданы и проданы металлообрабатывающим предприятиям.
Те машины, которые не вывезены в Украину, выставлены на аукцион Службой государственных доходов (СГД).
Служба называет эту продажу автомобиля опросом цен, потому что он отличается от классического аукциона, где нет стартовой цены, а каждый предлагает свою названную цену.
Заместитель директора Финансового управления СГД Инара Солостея заявила: "Таких случаев, когда автомобили не продаются, нет, потому что интерес к этим автомобилям очень и очень высок, у нас было самое большое количество предложений - 250 на один автомобиль."
СГД не может точно сказать, какова сумма, поступившая в государственную казну непосредственно от продажи автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, поскольку в аукционный список государственного имущества включены автомобили, отобранные у физических лиц по разным причинам.
Однако средняя цена продажи автомобиля в этих опросах цен составляет около 2500 евро. Были большие и меньшие суммы.
В аукционе могут принять участие и те, чьи автомобили были конфискованы.
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Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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