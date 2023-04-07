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Интерес к конфискованным автомобилям на аукционе СГД все еще очень высокий

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Фото: Shutterstock

Прошло около четырех месяцев с тех пор, как автомобили, конфискованные у пьяных водителей, попадают на аукционы или отправляются в Украину на помощь войне. Сообщается, что интерес жителей к этим автомобилям очень высок, на одну машину может быть подано до 250 предложений, сообщает передача Dienas ziņas на LTV

В настоящее время в распоряжении Государственного агентства снабжения находится около 600 конфискованных автомобилей.

Представитель агентства Лайя Довгушко пояснила LTV, что на аукцион выставляются автомобили моложе 2003 года. Остальные машины переданы и проданы металлообрабатывающим предприятиям.

Те машины, которые не вывезены в Украину, выставлены на аукцион Службой государственных доходов (СГД).

Служба называет эту продажу автомобиля опросом цен, потому что он отличается от классического аукциона, где нет стартовой цены, а каждый предлагает свою названную цену.

Заместитель директора Финансового управления СГД Инара Солостея заявила: "Таких случаев, когда автомобили не продаются, нет, потому что интерес к этим автомобилям очень и очень высок, у нас было самое большое количество предложений - 250 на один автомобиль."

СГД не может точно сказать, какова сумма, поступившая в государственную казну непосредственно от продажи автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, поскольку в аукционный список государственного имущества включены автомобили, отобранные у физических лиц по разным причинам.

Однако средняя цена продажи автомобиля в этих опросах цен составляет около 2500 евро. Были большие и меньшие суммы.

В аукционе могут принять участие и те, чьи автомобили были конфискованы.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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