Интерес к конфискованным автомобилям на аукционе СГД все еще очень высокий

В настоящее время в распоряжении Государственного агентства снабжения находится около 600 конфискованных автомобилей.

Представитель агентства Лайя Довгушко пояснила LTV, что на аукцион выставляются автомобили моложе 2003 года. Остальные машины переданы и проданы металлообрабатывающим предприятиям.

Те машины, которые не вывезены в Украину, выставлены на аукцион Службой государственных доходов (СГД).

Служба называет эту продажу автомобиля опросом цен, потому что он отличается от классического аукциона, где нет стартовой цены, а каждый предлагает свою названную цену.

Заместитель директора Финансового управления СГД Инара Солостея заявила: "Таких случаев, когда автомобили не продаются, нет, потому что интерес к этим автомобилям очень и очень высок, у нас было самое большое количество предложений - 250 на один автомобиль."

СГД не может точно сказать, какова сумма, поступившая в государственную казну непосредственно от продажи автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, поскольку в аукционный список государственного имущества включены автомобили, отобранные у физических лиц по разным причинам.

Однако средняя цена продажи автомобиля в этих опросах цен составляет около 2500 евро. Были большие и меньшие суммы.

В аукционе могут принять участие и те, чьи автомобили были конфискованы.

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