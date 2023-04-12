"Я убегаю туда, где меня не знают". Эвелина Паркере переедет на другой континент

"Я не чувствую себя здесь принятой, я не чувствую себя как дома. Я считаю, что люди должны жить в таком месте, где, просыпаясь, они думают: "Слава богу, я здесь, в этом месте, я окружен людьми, которых я хочу видеть". Сейчас я чувствую себя немного как Матрица - я вполсилы делаю то, что мне нравится, но на самом деле я не хочу быть здесь".

Мне на данный момент 22 года, и когда, как не сейчас, делать все, что душе угодно! Я чувствую, что не делаю этого, я убегаю. И я убегаю от человека, которым я являюсь здесь - в Латвии.

Десять лет я была перед камерами, десять лет люди следили за моей жизнью. И я убегаю туда, где меня не знают", - делится Паркере.

В начале года в своих историях в InstagramЭвелина дала понять, что планирует покинуть родину. Она объяснила, что путешествие в прошлом году заставило ее понять, что ей нужно быть где-то в другом месте.

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