"Я убегаю туда, где меня не знают". Эвелина Паркере переедет на другой континент

На 1188 play выйдет новое ток-шоу "Кивичс. Прямо и открыто", первой гостьей которого станет скандальный инфлюенсер Эвелина Паркере. Она признается, что на данный момент достигла высшей точки своей карьеры в Латвии и не чувствует себя здесь принятой, поэтому очень скоро переедет на другой континент.
"Я не чувствую себя здесь принятой, я не чувствую себя как дома. Я считаю, что люди должны жить в таком месте, где, просыпаясь, они думают: "Слава богу, я здесь, в этом месте, я окружен людьми, которых я хочу видеть". Сейчас я чувствую себя немного как Матрица - я вполсилы делаю то, что мне нравится, но на самом деле я не хочу быть здесь".
Мне на данный момент 22 года, и когда, как не сейчас, делать все, что душе угодно! Я чувствую, что не делаю этого, я убегаю. И я убегаю от человека, которым я являюсь здесь - в Латвии.
Десять лет я была перед камерами, десять лет люди следили за моей жизнью. И я убегаю туда, где меня не знают", - делится Паркере.
В начале года в своих историях в InstagramЭвелина дала понять, что планирует покинуть родину. Она объяснила, что путешествие в прошлом году заставило ее понять, что ей нужно быть где-то в другом месте.
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