Маркус Рива рассказал, как поживает Максим Галкин

Рива поделился фотографией с артистом в Instagram, а подробности их встречи рассказал журналу Privatā Dzīve.

Как выяснилось, они знакомы много лет - познакомились на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Рива уже бывал на выступлениях Галкина и отметил, что шутки не повторяются и публика приняла его очень хорошо. "Ирония Максима была основана на том, что произошло в мире в последнее время - о российских политиках и его собственной ситуации", - говорит Рива.

После выступления оба встретились за кулисами. "Макс признал, что у него все хорошо, но он очень устал после такого насыщенного тура по США. Хотя был очень счастлив и воодушевлен", - говорит Рива о встрече с известным комиком.

Подробнее читайте в номере журнала Privatā Dzīve от 11 апреля!