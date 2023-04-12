Ольга Камбала откровенно рассказала о травле в Сети, с которой регулярно сталкивается

Пока Ольге делали грим, она не скрывала своего недовольства интернет-комментаторами, которые часто критикуют ее внешний вид. Ольга рассказала визажисту, что у нее был неприятный опыт и со стилистами, и с визажистами, поэтому она даже сама красилась на свою свадьбу, потому что никому не могла это доверить.

"Фотосессии и интервью меня смущают. Мне не нравится, что из меня хотят сделать тетю. Не хочу быть тетей в жакете!" - отметила Ольга.

Также она рассказала, что очень часто получает письма от комментаторов с критикой ее внешности. Особенно Ольгу задели комментарии одной женщины по поводу ее пупка, коленей и зубов. "Я горжусь собой, что я классная, высокая, худая, у меня красивые волосы, и я считаю, что очень хорошо сохранилась. И тут вдруг совершенно неуравновешенный человек говорит, что это не так". Ольга не скрывает, что обидные комментарии ее задевают.

В интервью журналу Lilita Ольга сказала: "Я тоже всего лишь человек. И у меня есть душа. Конечно, жизненный опыт оброс броней, но... Последний год эмоционально был ужасен. Могу только сказать огромное спасибо моему мужу и семье за то, что я до сих пор тут.

Многие из нас мечтают стать знаменитыми в детстве, но мы не знаем, насколько это тяжелое бремя на самом деле. Слава и признание всегда имеют две стороны, и другая сторона иногда невыносима".

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