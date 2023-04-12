Фото ⟩ В Даугавпилсе вандалы осквернили кладбище немецких солдат

Пресс-секретарь Государственной полиции Мадара Шершнева сообщила LETA, что сегодня, 12 апреля, около 16:20 от сотрудников муниципальной полиции Даугавпилса поступила информация, что на кладбище немецких солдат оставлен мусор и разрисован один из памятников.

Государственная полиция проводит проверку случившегося и устанавливает лиц, совершивших это нарушение.

Это не первый подобный инцидент в Даугавпилс за последние дни. Как сообщалось, во вторник, 11 апреля, был осквернен бюст поэта Андрея Пумпурса, который сразу же очистили, а полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Муниципальная полиция Даугавпилса сообщила, что после получения информации о произошедшем в сквере Андрея Пумпурса были пересмотрены записи с камер видеонаблюдения. Было констатировано, что система видеонаблюдения зафиксировала упомянутое нарушение. Муниципальная полиция передала всю информацию Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

Госполиция начала административный процесс и выясняет обстоятельства произошедшего. В настоящий момент проводятся процессуальные действия по выяснению личности лица в связи с указанным правонарушением.

Именем Пумпурса в Даугавпилсе названы улица и сквер в центре города, где находится и бюст поэта.