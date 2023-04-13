13 женщин обвинили Депардье в домогательствах

Согласно доступной информации, инциденты произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. О насилии со стороны актера сообщили 13 женщин - актрисы, гримеры и производственный персонал. Три из них уже дали показания в суде.

Жерар Депардье, со слов его адвокатов, отвергает все обвинения.

Показания новых жертв должны дополнить обвинения актрисы Шарлот Арну.

Напомним, в 2018 году она также заявила, что Депардье ее дважды изнасиловал. Это произошло в доме актера 7 и 13 августа. По словам актрисы, она приходила на "неофициальные репетиции", на которые Депардье пригласил ее, будучи другом ее родителей.

Актер тогда передал через своего адвоката, что полностью отрицает эти обвинения, и подтвердил, что знаком с актрисой. Как рассказал юрист, Депардье был "полностью ошеломлен этой жалобой".