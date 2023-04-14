Лида Нижникова на Занзибаре: пляж из рекламы Bounty, секс-услуги от местных и черепахи

"Мы своими глазами увидели райские пляжи с пальмами и белоснежным песком из рекламы Bounty, познакомились с молодыми ребятами из племени Масаи предлагающими секс-услуги. Побывали на маленьких островах поблизости, которые исчезают и появляются от приливов и отливов. Заплыли на остров "Тюрьма" где прячут вымирающий вид черепах от браконьеров", - говорит о своем очередном путешествии Лидия.

Лида призналась, что их удивила столица острова - город Стоун-Таун. Там были смельчаки прыгающие с обрыва в воду, интересные истории про двери жилых домов и откровенные разговорами с местными.

Проект о путешествиях "Попутчики" Лида Нижникова запустила осенью 2022 года. В списке у блогера такие страны, как Иран, Танзания, Непал, Гватемала и многие другие. "Я очень хочу, чтобы в Латвии был такой достойный проект. Первой точкой стал Иран, второй - Танзания, после - Гватемала", - вдохновленно говорит Лида. В этом проекте она снимает себя, людей вокруг и колорит страны, в которой находится.

Сравнений с Настей Ивлеевой и "Орлом и решкой" Лида Нижникова не боится: "Мы, конечно, очень разные. Я ее очень уважаю". Именно Лида является автором этого проекта. С реализацией ей помогли люди, которые безоговорочно в нее верят. Они поспособствовали в организации поездок и сопровождают девушку, чтобы обеспечить ее безопасность.