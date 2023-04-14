Ольга Камбала сожалеет о переменах во внешности

Ольга Камбала, которая недавно укоротила свои длинные волосы, направляется в салон на реалити-шоу со словами: "Короткие, длинные, короткие, длинные - я не могу решить! Я коротко постриглась, но хочу длинные!".

Эффектная женщина также примеряет самую обсуждаемую за последнее время прическу - прическу скандального инфлюенсера Элины Дидрихсоне: "О, ужас, ее назвали половой тряпкой! Так обидно, как женщина может женщине такое сказать!".

Однако Камбала считает, что это зависть. "Это ужасно! Мы все мамы, и все мы разные! Как же так?!" - говорит она о критике в ​​адрес Дидрихсоне.

Ранее в интервью журналу Lilita Ольга Камбала откровенно рассказала о своем детстве.

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