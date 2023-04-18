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В Эстонии новая авиакомпания. Куда можно будет улететь из Таллинна?

rus.postimees.ee
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Marabu Airbus A320neo.
Marabu Airbus A320neo. Фото: Erakogu.

Новая эстонская авиакомпания Marabu получила от Департамента транспорта сертификат авиаперевозчика и лицензию на осуществление коммерческих полетов. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Авиакомпания Marabu опирается на немецкий рынок, но как эстонская компания начнет предлагать рейсы из Таллинна уже этим летом. Уже с 21 мая из Таллинна можно полететь в Мюнхен, а с 16 июня - в Гамбург.

В пресс-службе компании сообщили, что авиакомпания начнет чаще летать из Мюнхена и Гамбурга на семи 180-местных самолетах семейства A320.

Направления включают средиземноморские курорты Испании и Португалии, Грецию, Канарские острова, Сардинию, Ибицу, Пальму, Хургаду и Таллинн.

Marabu и эстонская национальная авиакомпания Nordica в начале этого года подписали долгосрочный договор о сотрудничестве. На основании договора национальная авиакомпания предлагает услуги новой авиакомпании, а именно три самолета Airbus A320neo.

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