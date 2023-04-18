Еще на 11 маршрутах Rīgas satiksme вход будет через передние двери

Посадка через передние двери будет организована на троллейбусных маршрутах номер 11, 27 и 35 и на автобусных маршрутах номер 7, 9, 23, 26, 32, 44, 55 и 58. Высадка из этих транспортных средств будет осуществляться через среднюю и заднюю двери.

Пассажиры с детскими колясками и люди в инвалидных колясках будут входить в транспорт через среднюю дверь.

Поездка в транспортных средствах этих маршрутов должна быть зарегистрирована на пульте водителя. С другой стороны, пассажиры, оплачивающие поездку в мобильном приложении, должны показать водителю подтверждение оплаты поездки в телефоне. Таким образом водитель будет следить за тем, чтобы все пассажиры зарегистрировались и оплатили поездку.

Цель этих мер - уменьшить количество безбилетников. С 1 февраля текущего года данный порядок был введен на 19 маршрутах общественного транспорта, и, согласно статистике, количество регистраций на этих маршрутах увеличилось в будние дни на 24%, а в выходные - на 33%.

Rīgas satiksme - предприятие, полностью принадлежащее Рижскому самоуправлению, которое в 2021 году работало с оборотом в 161,117 млн ​​евро, что на 7,1% меньше, чем в 2020 году. С другой стороны, прибыль компании увеличилась в 3,1 раза и составила 3,049 млн евро, согласно публичной информации компании.