В Риге пройдет пикет за отстранение от должности мэра Огре Хелманиса

Однако заявление об увольнении еще до заседания написала она сама. Конфликт в Огре уже натолкнул министра культуры Науриса Пунтулиса (Национальное объединение) на мысль о необходимости системных изменений в автономии самоуправлений и культурной политике. Будут ли и какими они будут, пока нет ни малейшей ясности. Министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс ("Объединенный список") ранее высказывал мнение, что ситуация в Огре странная и "что-то не так", если конфликт продолжается так долго, однако он не видит повода вмешиваться в конфликт вокруг Огрского музея и отстранять от должности председателя краевой думы Хелманиса.

Между тем премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое единство") вчера после заседания коалиции заявил журналистам, что ситуация в Огре неприемлемая, и он предложит министру Спринджуку рассмотреть этот вопрос по существу. Как заявила вчера на внеочередном заседании Огрской городской думы и.о. начальника юридического отдела думы Лелде Пенцеле, речь идет о "подозрениях о конфликте интересов с 2016 года и фальсификации документов, обнаруженной в ходе проверок". Одним из них является подписанный 27 января 2016 года договор с Арно Смилтниексом, мужем директора музея, о его переводе на должность главного историка.

Директор музея Эвия Смилтниеце описывает происходящее в Огре как "основательную кампанию по очернению". Она связывает это с желанием мэра отомстить музею за выражение публичной позиции по вопросу выставки Авена. Следующим ее шагом будет обращение в суд.