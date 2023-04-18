В Риге пройдет пикет за отстранение от должности мэра Огре Хелманиса

В четверг, 20 апреля, в 8:30 у главного здания Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) пройдет акция протеста, участники которой потребуют отставки председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса, сообщает директор "Общества за открытость - Delna" Инесе Тауриня.
На пикет "Демократия хрупче фарфора" соберутся организации гражданского общества, приглашаются "все, кому небезразлична латвийская демократия".
Участники протеста призывают министра охраны окружающей среды и регионального развития Мариса Спринджука оценить законность работы Хелманиса и соблюдение принципов надлежащего управления, а также настаивают на том, чтобы VARAM прекратила "расправы" мэра Огре над сотрудниками Огрского музея истории искусства.
Организаторы пикета считают, что мэр Огре Хелманис необоснованно вмешался в работу Огрского музея, вынудив музей организовать выставку фарфора, принадлежащего находящемуся под санкциями олигарху Петру Авену, таким образом пытаясь нормализовать этого человека в контексте войны.
По словам организаторов акции, в отношении музейных сотрудников применяются методы моббинга и боссинга, которые также фигурируют в публичном пространстве. Работники музея сообщили о них в Государственную инспекцию труда и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Уже сообщалось, что конфликт в Огре между мэром Эгилом Хелманисом и Огрским историко-художественным музеем, начавшийся в феврале с несостоявшейся выставки коллекции фарфора российского миллиардера Петра Авена, вчера, 17 апреля, вылился в очередную вспышку - самоуправление на три месяца отстранило от должности директора музея Эвию Смилтниеце.
Однако заявление об увольнении еще до заседания написала она сама. Конфликт в Огре уже натолкнул министра культуры Науриса Пунтулиса (Национальное объединение) на мысль о необходимости системных изменений в автономии самоуправлений и культурной политике. Будут ли и какими они будут, пока нет ни малейшей ясности. Министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс ("Объединенный список") ранее высказывал мнение, что ситуация в Огре странная и "что-то не так", если конфликт продолжается так долго, однако он не видит повода вмешиваться в конфликт вокруг Огрского музея и отстранять от должности председателя краевой думы Хелманиса.
Между тем премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое единство") вчера после заседания коалиции заявил журналистам, что ситуация в Огре неприемлемая, и он предложит министру Спринджуку рассмотреть этот вопрос по существу. Как заявила вчера на внеочередном заседании Огрской городской думы и.о. начальника юридического отдела думы Лелде Пенцеле, речь идет о "подозрениях о конфликте интересов с 2016 года и фальсификации документов, обнаруженной в ходе проверок". Одним из них является подписанный 27 января 2016 года договор с Арно Смилтниексом, мужем директора музея, о его переводе на должность главного историка.
Директор музея Эвия Смилтниеце описывает происходящее в Огре как "основательную кампанию по очернению". Она связывает это с желанием мэра отомстить музею за выражение публичной позиции по вопросу выставки Авена. Следующим ее шагом будет обращение в суд.
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