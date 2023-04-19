В Риге пройдут большие концерты в честь 7-летия Riga Stand Up

Стендап-комедия в последние годы стремительно развивается во всем мире, не обойдя стороной и Латвию. 7 лет назад свою деятельность начало объединение комиков Riga Stand Up. Начав с концертов "привозных" комиков и бесплатных проверочных вечеров, организация развивала латвийскую стендап-сцену, открыв много новых талантов.

Спустя 7 лет в активе объединения уже сотни Открытых микрофонов и больших концертов во всех странах Балтии и за их пределами. Комики организации, выступающие на латышском, русском и английском языках, уже покорили Ригу, Таллин, Вильнюс, Тарту, Резекне, Даугавпилс, Лиепаю… Успели погостить в Лондоне, Цюрихе, Эдинбурге, Хельсинки и десятках других городов. В их активе, в том числе, выступления на одной сцене с такими известными комиками как Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Денис Чужой, Идрак Мирзализаде и многими другими.

Этой весной комики Riga Stand Up решили отметить день рождения организации самым лучшим способом – большим отчетным концертом! Но ажиотаж среди зрителей настолько велик, что было принято решение дать даже не один, а два концерта!

Мероприятие на латышском и русском языках. Вход 16+. Билеты в продаже на www.bilesuserviss.lv