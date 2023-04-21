Блогер Эвелина Паркере сменила фамилию и покидает Латвию

Эвелина Паркере, которая раньше официально была Эвелиной Лукшей, сообщила в сторис, что сменила фамилию и теперь псевдоним Эвелина Паркере - ее настоящие имя и фамилия.

"Всю свою жизнь у меня была фамилия, но я всегда была Эвелина Паркере в Сети. [...]. Я всегда носила свое настоящее имя как бремя. Теперь я официально Паркере!" - говорит она.

-"Я очень рада, что я та, кем была все эти 10 лет!".

Эвелина сообщила, что в конце апреля ее ждут большие перемены. "Я уезжаю из Латвии! Я собираюсь жить в другом месте в течение месяца", - рассказала она, не назвав точного места назначения.

Ранее Паркере заявила в программе Kivičs. Tieši un atklāti, что хочет уехать из страны, потому что не чувствует себя здесь принятой. "Я убегаю от того, кем являюсь здесь - в Латвии. 10 лет я перед камерами, 10 лет люди следили за моей жизнью. И я убегаю туда, где меня не знают. Где я могу быть собой", - объяснила блогер.