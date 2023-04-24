Кариньш призывает LIZDA и Чакшу к переговорам

В заявлении премьер-министр напоминает, что сегодня состоится шествие протеста LIZDA и начнется трехдневная забастовка, несмотря на то, что правительство поддержало потребности учителей в дополнительном финансировании системы образования.

Видео: Шествие протеста LIZDA

"Правительство выполняло обещания и каждый год увеличивало финансирование заработной платы учителей. В этом году в бюджете на повышение заработной платы учителей предусмотрено самое большое в истории финансирование - 89 миллионов евро и дополнительно еще 11 миллионов евро, обозначенные как средства на обеспечение зарплат всех педагогов в 2023 году", - сказал премьер-министр.

В то же время Кариньш выражает благодарность всем педагогам, которые, "несмотря на несовершенства в системе образования, честно и самоотверженно выполняли свою работу, обучая и воспитывая наших детей".

Также в заявлении премьер-министра говорится, что работа по реорганизации школьной сети, обеспечению учебными планами и качественными, доступными учебными материалами затянулась. В результате наблюдаются существенные различия в качестве доступного учащимся образования и уровне оплаты труда учителей в разных местах. Там, где школьная сеть не упорядочена, уровень образования детей отстает, а учителям платят меньше.

Премьер-министр призывает всех латвийских работников образования и науки к активному участию в диалоге о дальнейшем улучшении системы образования.