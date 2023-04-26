СМИ: Еврокомиссия запретит импорт украинского подсолнечного масла

Напомним, что кроме подсолнечного масла, в этот список включены пшеница, кукуруза, рапс и семечки подсолнечника.

В середине апреля Польша и Венгрия объявили о временном - до лета - запрете на ввоз украинской сельхозпродукции, объяснив это необходимостью защитить своих фермеров от демпинга. Позже Польша разрешила транзит украинской сельхозпродукции, но оставила в силе запрет на импорт.

Вслед за Польшей и Венгрией запрет на импорт - но не транзит - ввела Словакия, а о намерении рассмотреть возможность таких мер объявили еще две восточноевропейские страны, соседки Украины.

Еврокомиссия осудила эти односторонние шаги, заявив, что внешнеторговая политика Евросоюза должна быть единой, и начала с пятью странами ЕС переговоры о том, как решить проблему на уровне всего ЕС.

Роберт Телус заявил во вторник, 25 апреля, что Польша не отменит свое решение о запрете на импорт, пока не будет найдено общее решение.

Позже еврокомиссар Януш Войцеховский сообщил о переговорах между Еврокомиссией и пятью государствами-членами ЕС - Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией.

"Предложение комиссии заключается в том, чтобы ввести временный запрет на импорт не для всего Европейского союза, но для этих пяти приграничных стран на пять чувствительных продуктов: кукурузу, пшеницу, рапс, подсолнечник и подсолнечное масло", - объяснил Войцеховский.