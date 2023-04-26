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В Риге открывается симпозиум по устойчивости НАТО

rus.tvnet.lv/LETA
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Флаг НАТО. Иллюстративное фото.
Флаг НАТО. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В среду, 26 апреля, в Риге открывается симпозиум НАТО по устойчивости "Устойчивость в эпоху потрясений", организованный штаб-квартирой НАТО в сотрудничестве с Союзным командованием по трансформации, сообщили в Минобороны.

Симпозиум НАТО по устойчивости в этом году соберет более 250 гражданских и военных лидеров, политиков и экспертов из государств-членов и партнеров НАТО. Он пройдет с 25 по 27 апреля.

В мероприятии примет участие премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Первый симпозиум НАТО по устойчивости прошел в 2022 году в Варшаве.

Ранее RUS TVNET писал, что до запланированного на начало июля саммита НАТО в Вильнюсе в Латвии могут быть размещены командные элементы новой бригады НАТО, заявила в интервью Латвийскому телевидению министр обороны Инара Мурниеце.

Она подчеркнула, что новая концепция обороны НАТО по защите территории "с первой минуты и с первого сантиметра вторжения" находится "на столе" у лиц, принимающих решения, и разрабатываются планы ее реализации. Это указывает на важный поворотный момент в мышлении НАТО.

Политик, однако, не назвала конкретных сроков, когда и как будет реализовано введение новой концепции. Она заявила, что в настоящее время создаются возможности для реализации этой оборонной концепции.

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