В Риге открывается симпозиум по устойчивости НАТО

Симпозиум НАТО по устойчивости в этом году соберет более 250 гражданских и военных лидеров, политиков и экспертов из государств-членов и партнеров НАТО. Он пройдет с 25 по 27 апреля.

В мероприятии примет участие премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Первый симпозиум НАТО по устойчивости прошел в 2022 году в Варшаве.

Ранее RUS TVNET писал, что до запланированного на начало июля саммита НАТО в Вильнюсе в Латвии могут быть размещены командные элементы новой бригады НАТО, заявила в интервью Латвийскому телевидению министр обороны Инара Мурниеце.

Она подчеркнула, что новая концепция обороны НАТО по защите территории "с первой минуты и с первого сантиметра вторжения" находится "на столе" у лиц, принимающих решения, и разрабатываются планы ее реализации. Это указывает на важный поворотный момент в мышлении НАТО.

Политик, однако, не назвала конкретных сроков, когда и как будет реализовано введение новой концепции. Она заявила, что в настоящее время создаются возможности для реализации этой оборонной концепции.