Блогер Beta Beidz о теме детей: "Знаю, что миру не надо больше людей"

Она подчеркивает, что не против детей и считает, что "однажды химия моего мозга изменится и гормоны будут действовать мне на нервы, показывая, что мне нужен ребенок".

"У меня есть младшие братья и сестра. Я знаю, что значит растить детей, и у меня нет фантазии, что жизнь с маленькими детьми - это как в сторис Дидрихсоне [продавец одежды, инфлюенсер Элина Дидрихсоне. - Прим. ред.], где миленькая обувь, улыбающийся ребенок и много путешествий. Я действительно видела, что это такое, когда дети болеют и надо вытащить из них сопли.

Я знаю, каково это - менять подгузники и стирать трусы, когда какашки то и дело застревают под ногтями и пахнут.

Я знаю, сколько времени приходится уделять детям. Моя младшая сестра родилась, когда мне было 12 лет. Через два года родился брат. И моя мама сказала мне, что, если я хочу пойти на вечеринку, я должна помочь. Я регулярно водила их на детские площадки, кормила, укладывала спать. Я знаю, что это за труд, и поэтому у меня нет большого желания заводить собственных детей, - говорит Беате. - Я не ненавижу детей, я просто знаю, каково это - растить маленького ребенка".