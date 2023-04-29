Блогер Beta Beidz о теме детей: "Знаю, что миру не надо больше людей"

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В интервью журналу Santa блогер Beta Beidz (настоящее имя - Беате Берзиня) рассказала о своих новых отношениях и о том, захочет ли она когда-нибудь детей.
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В интервью журналу Santa блогер Beta Beidz (настоящее имя - Беате Берзиня) рассказала о своих новых отношениях и о том, захочет ли она когда-нибудь детей.
Как известно, Беате состоит в отношениях с менеджером рижского баскетбольного клуба VEF Роландом Мауриньшем. Они живут вместе и рассматривают идею о домашнем животном. "Мы много об этом думаем! Кошка или собака - это большая ответственность, ты больше привязан к дому, ты не можешь свободно путешествовать. Мы оба очень хотим домашнего питомца, но в то же время мы также боимся пожертвовать нашей абсолютной свободой", - призналась Беате.
Однако когда ее спросили, захочет ли она когда-нибудь ребенка, блогер ответила: "У меня противоречивые чувства по этому поводу, потому что я знаю, что миру не нужно больше людей.
Я знаю, что человеку, который родится, будет трудно найти свое счастье в этом мире.
Если бы вы спросили меня, я бы выбрала не рождаться вообще. Я знаю, это звучит безумно драматично, но я была бы с этим согласна. Я думаю, из-за того, что я так отношусь к своей жизни, трудно найти причину, по которой я должна нести жизнь в этот мир".
Она подчеркивает, что не против детей и считает, что "однажды химия моего мозга изменится и гормоны будут действовать мне на нервы, показывая, что мне нужен ребенок".
"У меня есть младшие братья и сестра. Я знаю, что значит растить детей, и у меня нет фантазии, что жизнь с маленькими детьми - это как в сторис Дидрихсоне [продавец одежды, инфлюенсер Элина Дидрихсоне. - Прим. ред.], где миленькая обувь, улыбающийся ребенок и много путешествий. Я действительно видела, что это такое, когда дети болеют и надо вытащить из них сопли.
Я знаю, каково это - менять подгузники и стирать трусы, когда какашки то и дело застревают под ногтями и пахнут.
Я знаю, сколько времени приходится уделять детям. Моя младшая сестра родилась, когда мне было 12 лет. Через два года родился брат. И моя мама сказала мне, что, если я хочу пойти на вечеринку, я должна помочь. Я регулярно водила их на детские площадки, кормила, укладывала спать. Я знаю, что это за труд, и поэтому у меня нет большого желания заводить собственных детей, - говорит Беате. - Я не ненавижу детей, я просто знаю, каково это - растить маленького ребенка".
Интервью целиком читайте в новом номере Santa!