VDD напоминает, что 20 апреля Сейм, принял в окончательном чтении закон, запрещающий проведение 9 мая публичных мероприятий, которые не защищают интересы национальной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и не солидаризируются с украинским народом.

Закон устанавливает, что 9 мая в Латвии запрещены публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты в общественных местах, за исключением тех, которые соответствуют цели закона.

Спецслужба также напоминает, что публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, а также действия, направленные на возбуждение национальной или межнациональной ненависти или розни, влекут за собой уголовную ответственность.

В прошлом году, несмотря на призывы почтить память жертв российской агрессии в Украине и не собираться у монумента в Пардаугаве, люди 9 мая возлагали к нему цветы, а на следующий день, когда цветы были убраны, вновь собрались в парке, при этом многие вели себя агрессивно, в том числе прославляя Россию и оправдывая ее агрессию против Украины.

В связи с тем, что полиция не сумела предотвратить эту ситуацию, в отставку подала тогдашний министр внутренних дел Мария Голубева.

После этих событий доступ в парк был закрыт, а летом прошлого года снесен советский монумент. Территория парка огорожена до сих пор.