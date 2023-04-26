VDD призывает сообщать о провокационных акциях 9 мая

Служба государственной безопасности (VDD) призывает граждан сообщать о провокационных или противоправных действиях, запланированных на 9 мая, сообщили в спецслужбе.
В этом году VDD также уделяет повышенное внимание мероприятиям, связанным с 9 мая, оценивая, представляют ли они риски для национальной безопасности Латвии.
В своей работе VDD тесно сотрудничает с Государственной полицией. Службы будут следить за ситуацией с безопасностью в Латвии 9 мая.
Деятельность, которая в настоящее время находится в поле зрения VDD, не связана с существенными рисками для безопасности Латвийского государства.
По оценке VDD, как и в предыдущие годы, присутствует риск того, что 9 мая отдельные прокремлевски настроенные лица могут осуществлять демонстративные, вызывающие или незаконные действия в поддержку интересов России.
VDD призывает жителей при столкновении провокациями не реагировать на них и информировать спецслужбы.
Жителям, у которых есть информация о запланированных на 9 мая провокационных или незаконных действиях, предлагается сообщить эту информацию в VDD, позвонив по круглосуточному телефону 67208964 или написав на адрес электронной почты dd@vdd.gov.lv.
С другой стороны, если жители увидят подобные действия 9 мая, то их просят немедленно сообщать в полицию по телефону 110.
VDD напоминает, что 20 апреля Сейм, принял в окончательном чтении закон, запрещающий проведение 9 мая публичных мероприятий, которые не защищают интересы национальной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и не солидаризируются с украинским народом.
Закон устанавливает, что 9 мая в Латвии запрещены публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты в общественных местах, за исключением тех, которые соответствуют цели закона.
Спецслужба также напоминает, что публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, а также действия, направленные на возбуждение национальной или межнациональной ненависти или розни, влекут за собой уголовную ответственность.
В прошлом году, несмотря на призывы почтить память жертв российской агрессии в Украине и не собираться у монумента в Пардаугаве, люди 9 мая возлагали к нему цветы, а на следующий день, когда цветы были убраны, вновь собрались в парке, при этом многие вели себя агрессивно, в том числе прославляя Россию и оправдывая ее агрессию против Украины.
В связи с тем, что полиция не сумела предотвратить эту ситуацию, в отставку подала тогдашний министр внутренних дел Мария Голубева.
После этих событий доступ в парк был закрыт, а летом прошлого года снесен советский монумент. Территория парка огорожена до сих пор.
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