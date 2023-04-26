Дана Бйорк выиграла конкурс на должность директора Рижского русского театра им. М. Чехова

Наиболее подходящим кандидатом на должность члена правления Рижского русского театра им. Михаила Чехова комиссия признала нынешнего директора театра Дану Бйорк, сообщает Минкультуры.
Дана Бйорк победила в конкурсе среди семи претендентов.
"Сравнив представленные участниками конкурса предложения по развитию Рижского русского театра имени Михаила Чехова на следующие пять лет, комиссия сочла Дану Бйорк наиболее подходящей на должность руководителя театра", - пояснила председатель комиссии Даце Вилсоне.
Она подчеркнула, что именно взвешенное видение того, как в сегодняшних геополитических условиях превратить театр в центр межкультурного диалога и укрепления национальной идентичности Латвии, а также предложение приблизить репертуар театра к культурному пространству Латвии и Европы путем привлечения в творческий коллектив режиссера Лауры Грозы, дает уверенность в том, что театр не только продолжит успешно работать со своим зрителем, но и расширит целевую аудиторию.
Эти качества позволили комиссии выбрать Дану Бйорк как наиболее подходящую кандидатуру на должность директора театра.
Эвита Мацкевича, независимый эксперт по управлению персоналом, приглашенный комиссией, обосновывает победу Даны Бйорк в конкурсе ее высокоразвитыми компетенциями в области стратегического видения и ориентации на результат, а также убедительными навыками управления командой и принятия решений.
Дана Бйорк окончила Латвийскую академию культуры со степенью магистра в области управления культурой. Бйорк руководит Рижским русским театром имени Михаила Чехова с 8 января 2018 года; она также имеет семилетний опыт организации и управления культурными мероприятиями в ассоциации Skatuves Mākslas Producentu fonds.
В 2011 году за роли в спектаклях "Граненка" и "Зима" она была удостоена высшей национальной театральной награды Spēlmaņu nakts в номинации "Молодой артист года", а в сезоне 2021/2022 года получила премию как лучшая актриса за роль Елизаветы I в спектакле "Да здравствует Королева, виват!".
Поданные заявки на должность члена правления театра оценивала специально созданная комиссия в составе председателя - государственного секретаря Даце Вилсоне, заместителя председателя - заместителя государственного секретаря по развитию и финансовым вопросам Байбы Закевичи, а также членов комиссии - члена правления VSIA Jaunais Rīgas teatris Гундеги Палмы, консультанта отдела управления обществами капитала Межведомственного координационного центра Кристине Приеде и члена Театрального совета, председателя правления Латвийского союза театральных деятелей Ояра Рубениса, который был приглашен в комиссию в качестве независимого эксперта.
Комиссия оценивала кандидатов в трех турах. В первом туре оценивалось соответствие кандидатов требованиям конкурса на основании представленных ими документов. Второй тур состоял из полуструктурированных интервью, в ходе которых оценивались знания, компетенции и соответствие кандидатов критериям, предъявляемым к должности члена правления театра. В третьем туре состоялись углубленные интервью, в ходе которых кандидаты представили свое предложение о будущем развитии Рижского русского театра имени Михаила Чехова на пять лет, указав пути и способы его реализации, в том числе творческий план.
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