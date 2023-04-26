Дана Бйорк выиграла конкурс на должность директора Рижского русского театра им. М. Чехова

Дана Бйорк окончила Латвийскую академию культуры со степенью магистра в области управления культурой. Бйорк руководит Рижским русским театром имени Михаила Чехова с 8 января 2018 года; она также имеет семилетний опыт организации и управления культурными мероприятиями в ассоциации Skatuves Mākslas Producentu fonds.

В 2011 году за роли в спектаклях "Граненка" и "Зима" она была удостоена высшей национальной театральной награды Spēlmaņu nakts в номинации "Молодой артист года", а в сезоне 2021/2022 года получила премию как лучшая актриса за роль Елизаветы I в спектакле "Да здравствует Королева, виват!".

Поданные заявки на должность члена правления театра оценивала специально созданная комиссия в составе председателя - государственного секретаря Даце Вилсоне, заместителя председателя - заместителя государственного секретаря по развитию и финансовым вопросам Байбы Закевичи, а также членов комиссии - члена правления VSIA Jaunais Rīgas teatris Гундеги Палмы, консультанта отдела управления обществами капитала Межведомственного координационного центра Кристине Приеде и члена Театрального совета, председателя правления Латвийского союза театральных деятелей Ояра Рубениса, который был приглашен в комиссию в качестве независимого эксперта.

Комиссия оценивала кандидатов в трех турах. В первом туре оценивалось соответствие кандидатов требованиям конкурса на основании представленных ими документов. Второй тур состоял из полуструктурированных интервью, в ходе которых оценивались знания, компетенции и соответствие кандидатов критериям, предъявляемым к должности члена правления театра. В третьем туре состоялись углубленные интервью, в ходе которых кандидаты представили свое предложение о будущем развитии Рижского русского театра имени Михаила Чехова на пять лет, указав пути и способы его реализации, в том числе творческий план.