Парад мотоциклов и ограничения движения: в субботу в Риге открывается мотосезон

В субботу, 29 апреля, в Риге парадом мотоциклов будет открыт мотосезон, сообщает агентство LETA.
Как свидетельствует информация на сайте Латвийской ассоциации мотоклубов, собрание мотоциклистов запланировано у торгового центра Mols в Риге с 10 до 13 часов.
В 13 часов парад мотоциклов начнется у торгового центра Mols, колонна мотоциклистов двинется по улице Краста на Южный мост, далее по улицам Зиепниеккална, Мукусалас, Кугю, Треядибас и Даугавгривас на аэродром "Спилве".
На аэродроме "Спилве" с 13:45 до 16 часов планируются собрание мотоциклистов и различные развлечения.
Как агентству LETA сообщили на предприятии Rīgas satiksme, в субботу по время мероприятия открытия мотосезона планируются ограничения в движении общественного транспорта.
Во время парада мотоциклов на упомянутых улицах будет нарушено или временно остановлено движение транспорта, в том числе и общественного.
Отдельные маршруты во время парада мотоциклистов в рамках возможного будет перенаправлены по объездным путям. Это коснется автобусов 10-го, 23-го и 26-го маршрутов и троллейбусов 4-го, 19-го и 27-го маршрутов.
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