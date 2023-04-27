Парад мотоциклов и ограничения движения: в субботу в Риге открывается мотосезон

Как свидетельствует информация на сайте Латвийской ассоциации мотоклубов, собрание мотоциклистов запланировано у торгового центра Mols в Риге с 10 до 13 часов.

В 13 часов парад мотоциклов начнется у торгового центра Mols, колонна мотоциклистов двинется по улице Краста на Южный мост, далее по улицам Зиепниеккална, Мукусалас, Кугю, Треядибас и Даугавгривас на аэродром "Спилве".

На аэродроме "Спилве" с 13:45 до 16 часов планируются собрание мотоциклистов и различные развлечения.

Как агентству LETA сообщили на предприятии Rīgas satiksme, в субботу по время мероприятия открытия мотосезона планируются ограничения в движении общественного транспорта.

Во время парада мотоциклов на упомянутых улицах будет нарушено или временно остановлено движение транспорта, в том числе и общественного.

Отдельные маршруты во время парада мотоциклистов в рамках возможного будет перенаправлены по объездным путям. Это коснется автобусов 10-го, 23-го и 26-го маршрутов и троллейбусов 4-го, 19-го и 27-го маршрутов.