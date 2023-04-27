Новая скульптура в Таллинне вызвала умиление прохожих

В самом сердце Таллинна, рядом с Ратушной площадью, установили скульптурное изображение одного из символов города - трубочиста. Автор - знаменитый эстонский скульптор Тауно Кангро. Скульптура стала подарком жителям Таллинна от заведения Kofeman, пишет Limon.ee.
Трубочисты играли важную роль в Таллинне в течение нескольких веков. Они были не только профессионалами в своей области, но и социальными лидерами, которые заботились о благосостоянии городского сообщества.
Теперь у таллиннцев появился свой "карманный" трубочист, маленький любитель кофе, который восседает на постаменте с чашечкой бодрящего напитка в левой руке и шляпой в правой, а в массы несет философию свершения добрых дел.
"Лишних памятников не бывает, подумала я и поставила... Правда, пройдя через долгие бюрократические процедуры", - начала Анастасия Лаврухина, владелица Kofeman. "Таллинн - европейский лидер по потреблению кофе, здесь даже проходят целые кофейные фестивали. Я решила сделать таллиннцам подарок за их признание и искреннюю любовь к моему маленькому кафе, а выразить свою благодарность захотелось таким вот способом", - рассказывает Анастасия. Для реализации своей идеи она привлекла знаменитого эстонского скульптора Тауно Кангро, чтобы тот в бронзе отлил старичка-кофемана.
У статуи есть табличка, на которой написано: "Посвящается таллиннцам, которые любят хороший кофе".
Трубочист в данном случае несет определенную миссию: в его шляпу каждый, у кого есть желание, может бросить монетку на кофе тому, кто не может оплатить его сам. Бывают дни, когда такая мелочь, как чашечка кофе, может приободрить и поднять настроение, поэтому нуждающийся смело может позаимствовать пару монет у старичка.
"У нас уже есть в Таллинне большой молодой трубочист неподалеку от кинотеатра "Сыпрус", и надо продолжать создавать такую коллекцию",- заявил Тауно Кангро.
"Как у хорошего дома есть свой дух, так и у Таллинна есть свой символ - трубочист. Здесь он уже старенький, такой хорошенький, счастливый и улыбающийся, который сидит и пьет лучший кофе в городе, - представил свою работу Тауно Кангро. - Если у тебя такой день, что пара монет тебе будет очень кстати, то, пожалуйста, возьми из шляпы трубочиста, а если у тебя все хорошо и есть возможность - то положи в нее несколько монет: кому-то они очень помогут", - рассказал о концепции скульптуры Кангро.
Он также напоминает: чтобы привлечь в свою жизнь счастье, надо потереть пуговицу трубочиста, и тогда удача точно будет на вашей стороне. Не проходите мимо и замечайте детали вокруг вас!
Галерея: Новая скульптура в Таллинне